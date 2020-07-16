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МАРТ продлил временное госрегулирование цен на социально значимые товары

16.07.2020 09:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МАРТ продлил временное госрегулирование цен на социально значимые товары

Действие постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли о регулировании цен на социально значимые товары от 15 апреля 2020 года №30 было продлено постановлением МАРТ от 14 июля 2020 года №48. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Из перечня социально значимых товаров исключили питьевую воду. Действие постановления МАРТ о регулировании цен на социально значимые товары от 15 апреля 2020 года №30 продлили с 90 до 180 дней. Постановление вступило в силу после официального опубликования.

Ранее был уточнен перечень социально значимых товаров, цены на которые в соответствии с постановлением МАРТ от 15 апреля 2020 года №30 временно регулирует государство. Министерство приняло постановление №45 от 23 июня 2020 года. В соответствии с ним из сферы ценового регулирования исключили консервы мясные и из рыбы, кофе, сухое молоко, спички, твердое туалетное и хозяйственное мыло, женские гигиенические прокладки, туалетную бумагу, подгузники (детские и взрослые).

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Действие постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли о регулировании цен на социально значимые товары от 15 апреля 2020 года №30 было...
 
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