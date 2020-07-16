Кредиты на жилье сворачиваются. Есть ли банки, в которых их еще можно получить

Источник материала: Tut.by

С апреля многие банки приостановили кредитование недвижимости. Среди них Беларусбанк, который временно перестал выдавать кредиты на покупку жилья. А также Белагропромбанк, Белгазпромбанк, Франсабанк и Банк БелВЭБ, которые сейчас не кредитуют недвижимость на общих условиях. На что рассчитывать белорусам, которые решили брать кредит на квартиру сейчас.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Мы рассматривали как кредиты на покупку, так и строительство недвижимости. Ключевой параметр отбора — предоставление кредита на общих условиях. То есть кредит не должен быть привязан к конкретному застройщику, агентству недвижимости или госпрограмме по строительству или приобретению жилья.

Кредит на покупку жилья можно оформить только в двух банках: Белинвестбанк и БПС-Сбербанк . Условия указаны в таблице.

Банк, кредит Ставка (изменение), срок, максимальная сумма, минимальный взнос Обеспечение, отсрочка погашения основного долга; график погашения, комиссии Белинвестбанк,

На приобретение жилой недвижимости 13,51% (1,544*СКО, но не менее 13,51%) (-0,68п.п); до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10% поручительство (при необходимости и залог); нет; дифференцированный платеж БПС-Сбербанк,

Кредит на покупку и строительство недвижимости «Новоселье со Сбербанком» 19,99% (СР+12,24%), без изменений; до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10−30% в зависимости от обеспечения поручительство от 2 до 5 физических лиц, гарантийный депозит, залог; нет; на выбор; 30 р за договор поручительства, 30 р за договор о залоге

Банк, кредит Ставка (изменение), срок, максимальная сумма, минимальный взнос; обеспечение, отсрочка погашения основного долга; график погашения, комиссии Белинвестбанк,

На приобретение жилой недвижимости 13,51% (1,544*СКО, но не менее 13,51%) (-0,68п.п); до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10%; поручительство (при необходимости и залог); нет; дифференцированный платеж БПС-Сбербанк,

Кредит на покупку и строительство недвижимости «Новоселье со Сбербанком» 19,99% (СР+12,24%), без изменений; до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10−30% в зависимости от обеспечения; поручительство от 2 до 5 физических лиц, гарантийный депозит, залог; нет; на выбор; 30 рублей за договор поручительства, 30 рублей за договор о залоге

На строительство жилья на общих условиях кредит предоставляют три банка: Белинвестбанк , БПС-Сбербанк и Беларусбанк .

Банк, кредит Ставка (изменение), срок, максимальная сумма, минимальный взнос Обеспечение, отсрочка погашения основного долга; график погашения, комиссии Белинвестбанк,

На строительство жилой недвижимости 13,51% (1,544*СКО, но не менее 13,51%) (-0,68п.п); до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10% поручительство (при необходимости и залог); нет; дифференцированный платёж Беларусбанк,

Кредит на строительство жилья 13,51% (СР+5,76%) %) (-0,68п.п); до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10% при сумме до 100 тыс BYN — поручительство или залог; при сумме от 100 тыс BYN — поручительство и залог; 18 месяцев после приёмки недвижимости, но не более 3 лет с момента оформления кредита; на выбор; 30 р за договор поручительства, 60 р за договор о залоге БПС-Сбербанк,

Кредит на покупку и строительство недвижимости «Новоселье со Сбербанком» 19,99% (СР+12,24%), без изменений; до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10−30% в зависимости от обеспечения поручительство от 2 до 5 физических лиц, гарантийный депозит, залог; нет; на выбор; 30 р за договор поручительства, 30 р за договор о залоге

Банк, кредит Ставка (изменение), срок, максимальная сумма, минимальный взнос; обеспечение, отсрочка погашения основного долга; график погашения, комиссии Белинвестбанк,

На строительство жилой недвижимости 13,51% (1,544*СКО, но не менее 13,51%) (-0,68п.п); до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10%; поручительство (при необходимости и залог); нет; дифференцированный платёж Беларусбанк,

Кредит на строительство жилья 13,51% (СР+5,76%) %) (-0,68п.п); до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10%; при сумме до 100 тыс BYN — поручительство или залог; при сумме от 100 тыс BYN — поручительство и залог; 18 месяцев после приёмки недвижимости, но не более 3 лет с момента оформления кредита; на выбор; 30 р за договор поручительства, 60 р за договор о залоге БПС-Сбербанк,

Кредит на покупку и строительство недвижимости «Новоселье со Сбербанком» 19,99% (СР+12,24%), без изменений; до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10−30% в зависимости от обеспечения; поручительство от 2 до 5 физических лиц, гарантийный депозит, залог; нет; на выбор; 30 р за договор поручительства, 30 р за договор о залоге

Что происходит на рынке жилищных кредитов

При покупке недвижимости самый низкий процент будет в Белинвестбанке — 13,51%. Те, кто строит жилье, смогут выбрать среди двух вариантов с минимальной ставкой 13,51%: Белинвестбанк или Беларусбанк .

— 13,51%. Те, кто строит жилье, смогут выбрать среди двух вариантов с минимальной ставкой 13,51%: или . За май-июль ставка рефинансирования Нацбанка была снижена дважды в совокупности на 1 п.п. Ставки по кредитам на недвижимости относительно апреля снизились на 0,0−0,68п.п.

При покупке недвижимости погашать основной долг будет нужно уже на следующий месяц после получения кредита. По кредиту на строительство Беларусбанк предоставляет возможность погашать только проценты в течение первых 18 месяцев после приемки жилья. При этом срок, в течение которого основной долг не погашается, не может превышать 3 лет.

предоставляет возможность погашать только проценты в течение первых 18 месяцев после приемки жилья. При этом срок, в течение которого основной долг не погашается, не может превышать 3 лет. График погашения типа аннуитет (одинаковый платеж каждый месяц) можно выбрать в Беларусбанке и БПС-Сбербанке . Дифференцированный график погашения, когда платеж постепенно уменьшается, доступен в каждом их трёх банков. Обратите внимание, что при аннуитете может быть предусмотрено обязательное погашение процентов за весь срок кредитования по договору, независимо от досрочного погашения.

и . Дифференцированный график погашения, когда платеж постепенно уменьшается, доступен в каждом их трёх банков. Обратите внимание, что при аннуитете может быть предусмотрено обязательное погашение процентов за весь срок кредитования по договору, независимо от досрочного погашения. Обеспечением по кредиту чаще всего является поручительство. В Беларусбанке при сумме от 100 тысяч рублей и в БПС-Сбербанке при кредитовании до 70% стоимости жилья будет необходимо передать недвижимость в залог банку. Жилую недвижимость, находящуюся в залоге, нельзя без согласия банка сдать в аренду, продать или перепланировать.

при сумме от 100 тысяч рублей и в при кредитовании до 70% стоимости жилья будет необходимо передать недвижимость в залог банку. Жилую недвижимость, находящуюся в залоге, нельзя без согласия банка сдать в аренду, продать или перепланировать. Среди необходимых документов: паспорт, справка о доходах заявителя и поручителей и документ, подтверждающий сделку (договор купли-продажи, договор на строительство квартиры или договор купли-продажи жилищных облигаций).

Какая нужно зарплата, чтобы купить квартиру в кредит

Как изменились требования к кредитоспособности с апреля и платежи по кредитам мы отметили в таблице ниже.

Банк Необходимый доход, максимальный платеж и переплата при сумме кредита 100 тысяч рублей в апреле Необходимый доход, максимальный платеж и переплата при сумме кредита 100 тысяч рублей в июле Белинвестбанк 2500 BYN; 1620 BYN; 141 000 BYN 2500 BYN (без изменений); 1560 BYN (- 60 BYN); 135 295 BYN (-5705 BYN) Беларусбанк 2336 BYN; 1635 BYN; 152 543 BYN 3165 BYN (+829 BYN); 1582 BYN (-53 BYN); 146 921 BYN (-5 622 BYN) БПС-Сбербанк 3200 BYN; 2084 BYN; 199 067 BYN 4500 BYN (+1300 BYN); 2084 BYN (без изменений); 199 067 BYN (без изменений)

Банк Необходимый доход, максимальный платеж и переплата при сумме кредита 100 тысяч рублей в апреле Необходимый доход, максимальный платеж и переплата при сумме кредита 100 тысяч рублей в июле Белинвестбанк 2500 BYN; 1620 BYN; 141 000 BYN 2500 BYN (без изменений); 1560 BYN (- 60 BYN); 135 295 BYN (-5705 BYN) Беларусбанк 2336 BYN; 1635 BYN; 152 543 BYN 3165 BYN (+829 BYN); 1582 BYN (-53 BYN); 146 921 BYN (-5 622 BYN) БПС-Сбербанк 3200 BYN; 2084 BYN; 199 067 BYN 4500 BYN (+1300 BYN); 2084 BYN (без изменений); 199 067 BYN (без изменений)

Максимальный платеж и общая переплата по кредиту в БПС-Сбербанке не изменились, а в Беларусбанке и Белинвестбанке снизились;

Белинвестбанк не менял требования к кредитоспособности в последние месяцы. Доход, необходимый для получения кредита в 100 тысяч рублей, остался прежним — 2,5 тысячи рублей;

Необходимый доход для кредитования в Беларусбанке и БПС-Сбербанке увеличился, несмотря на то, что платеж по кредиту либо остался без изменений, либо снизился.