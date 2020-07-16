Кредиты на жилье сворачиваются. Есть ли банки, в которых их еще можно получить

С апреля многие банки приостановили кредитование недвижимости. Среди них Беларусбанк, который временно перестал выдавать кредиты на покупку жилья. А также Белагропромбанк, Белгазпромбанк, Франсабанк и Банк БелВЭБ, которые сейчас не кредитуют недвижимость на общих условиях. На что рассчитывать белорусам, которые решили брать кредит на квартиру сейчас.
Мы рассматривали как кредиты на покупку, так и строительство недвижимости. Ключевой параметр отбора — предоставление кредита на общих условиях. То есть кредит не должен быть привязан к конкретному застройщику, агентству недвижимости или госпрограмме по строительству или приобретению жилья.
Обеспечение, отсрочка погашения основного долга; график погашения, комиссии
Белинвестбанк,
На строительство жилой недвижимости
13,51% (1,544*СКО, но не менее 13,51%) (-0,68п.п);
до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10%
поручительство (при необходимости и залог);
нет; дифференцированный платёж
Беларусбанк,
Кредит на строительство жилья
13,51% (СР+5,76%) %) (-0,68п.п);
до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10%
при сумме до 100 тыс BYN — поручительство или залог; при сумме от 100 тыс BYN — поручительство и залог;
18 месяцев после приёмки недвижимости, но не более 3 лет с момента оформления кредита; на выбор; 30 р за договор поручительства, 60 р за договор о залоге
БПС-Сбербанк,
Кредит на покупку и строительство недвижимости «Новоселье со Сбербанком»
19,99% (СР+12,24%), без изменений;
до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10−30% в зависимости от обеспечения
поручительство от 2 до 5 физических лиц, гарантийный депозит, залог;
нет; на выбор; 30 р за договор поручительства, 30 р за договор о залоге
Банк, кредит
Ставка (изменение), срок, максимальная сумма, минимальный взнос; обеспечение, отсрочка погашения основного долга; график погашения, комиссии
Белинвестбанк,
На строительство жилой недвижимости
13,51% (1,544*СКО, но не менее 13,51%) (-0,68п.п);
до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10%;
поручительство (при необходимости и залог);
нет; дифференцированный платёж
Беларусбанк,
Кредит на строительство жилья
13,51% (СР+5,76%) %) (-0,68п.п);
до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10%;
при сумме до 100 тыс BYN — поручительство или залог; при сумме от 100 тыс BYN — поручительство и залог;
18 месяцев после приёмки недвижимости, но не более 3 лет с момента оформления кредита; на выбор; 30 р за договор поручительства, 60 р за договор о залоге
БПС-Сбербанк,
Кредит на покупку и строительство недвижимости «Новоселье со Сбербанком»
19,99% (СР+12,24%), без изменений;
до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10−30% в зависимости от обеспечения;
поручительство от 2 до 5 физических лиц, гарантийный депозит, залог;
нет; на выбор; 30 р за договор поручительства, 30 р за договор о залоге
Что происходит на рынке жилищных кредитов
При покупке недвижимости самый низкий процент будет в Белинвестбанке — 13,51%. Те, кто строит жилье, смогут выбрать среди двух вариантов с минимальной ставкой 13,51%: Белинвестбанк или Беларусбанк.
За май-июль ставка рефинансирования Нацбанка была снижена дважды в совокупности на 1 п.п. Ставки по кредитам на недвижимости относительно апреля снизились на 0,0−0,68п.п.
При покупке недвижимости погашать основной долг будет нужно уже на следующий месяц после получения кредита. По кредиту на строительство Беларусбанк предоставляет возможность погашать только проценты в течение первых 18 месяцев после приемки жилья. При этом срок, в течение которого основной долг не погашается, не может превышать 3 лет.
График погашения типа аннуитет (одинаковый платеж каждый месяц) можно выбрать в Беларусбанке и БПС-Сбербанке. Дифференцированный график погашения, когда платеж постепенно уменьшается, доступен в каждом их трёх банков. Обратите внимание, что при аннуитете может быть предусмотрено обязательное погашение процентов за весь срок кредитования по договору, независимо от досрочного погашения.
Обеспечением по кредиту чаще всего является поручительство. В Беларусбанке при сумме от 100 тысяч рублей и в БПС-Сбербанке при кредитовании до 70% стоимости жилья будет необходимо передать недвижимость в залог банку. Жилую недвижимость, находящуюся в залоге, нельзя без согласия банка сдать в аренду, продать или перепланировать.
Среди необходимых документов: паспорт, справка о доходах заявителя и поручителей и документ, подтверждающий сделку (договор купли-продажи, договор на строительство квартиры или договор купли-продажи жилищных облигаций).
Какая нужно зарплата, чтобы купить квартиру в кредит
Как изменились требования к кредитоспособности с апреля и платежи по кредитам мы отметили в таблице ниже.
Банк
Необходимый доход, максимальный платеж и переплата при сумме кредита 100 тысяч рублей в апреле
Необходимый доход, максимальный платеж и переплата при сумме кредита 100 тысяч рублей в июле