После оформления большинство отпустили.

Вчера, 15 июля, на Пушкинской площади в Москве на акцию по сбору подписей против "обнуления" президентских сроков российского лидера Владимира Путина собрались несколько сотен человек. Их окружили автозаками и автобусами с Росгвардией и полицией, а вечером начались задержания.





пишет ресурс Avtozak Live. В столице РФ якобы собрали 2000 подписей против принятых поправок в конституцию РФ, а Санкт-Петербурге - 3000. Аналогичная акция прошла и в Санкт-Петербурге,ресурс Avtozak Live. В столице РФ якобы собрали 2000 подписей против принятых поправок в конституцию РФ, а Санкт-Петербурге - 3000.



