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В Белгазпромбанке арестованы три миллиона евро, оформленных на жену замглавы Минфина России

16.07.2020 09:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: eadaily.com

Белорусские следователи уверены: банк отмывал незаконные доходы не только своих топ-менеджеров во главе с Виктором Бабарико, но и российских акционеров. Об этом 15 июля сообщили в новостях на «Беларусь 1».

В сюжете "Беларусь 1" представитель Комитета госконтроля заявил, что через Белгазпромбанк прокачивались крупные суммы денежных средств, которые выводились за рубеж, в том числе в офшоры. Счет шел на миллиарды долларов. Для прикрытия этой деятельности использовались векселя Белгазпромбанка, а также бестоварные сделки.

Как утверждалось в сюжете, с белорусской стороны схемой руководил Виктор Бабарико, с российской — экс-руководитель Старбанка Агаджан Аванесов. Он объявлен в розыск, его обвиняют в хищении в особо крупном размере.

Кроме того, ДФР считает, что Белгазпромбанк проводил подозрительные операции подрядчиков «Газпрома». В качестве примера приводилась история с компаний «Стройгазконсалтинг», которая открыла счета в вбанке в 2018 году.  Чтобы наладить движение денег,  заместитель председателя Белгазпромбанка Сергей Шабан по поручению бывшего главы кредитной организации Виктора Бабарико ездил на встречу с Андреем Кругловым в Санкт-Петербург,  говорилось в сюжете телеканала. Главной темой переговоров были объемы будущих платежей. Круглов на тот момент был зампредседателя правления «Газпрома», в Минфин он перешел в мае 2019 года.

Как рассказали представители КГК, за два года по счету «Стройгазконсалтинга» в Белгазпромбанке были проведены платежи на сумму около 2,2 млрд долларов в эквиваленте. Большую часть из них составляли переводы «взаимосвязанных субъектов хозяйствования, в которых директором выступал Аникеев, который в то время также являлся директором «Стройгазконсалтинга». Станислав Аникеев возглавил компанию в июне 2015 года.

Сотрудники телеканала заявили, что деньги на счет в Белгазпромбанке поступали от входящих в «Газпром» структур и в ближайшее время возвращались в Россию. «Данная схема использовалась для отмывания незаконно полученных доходов», — увтерждалось в сюжете.

БТ также заявило, что российские акционеры Белгазпромбанка получали и другие доходы от белорусской «дочки». Так, был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа для гражданина РФ Андрея Круглова, который в 2015-2019 годах занимал пост заместителя председателя правления «Газпрома». С ним был заключены договоры займа на общую сумму 8,5 млн евро. Кроме того, был оформлен займ на 3 млн евро с супругой Круглова.

В сюжете утверждается, что для заключения договоров по займам Круглову не нужно было ездить в офис «Белгазпромбанка» в Минск – Бабарико направлял в Москву своих подчиненных для этого.

Заняв пост замминистра финансов, Круглов прекратил сотрудничество с Белгазпромбанком, рассказали в сюжете. Сегодня в банке остается заем супруги российского чиновника на сумму 3 млн евро. На них в рамках уголовного дела наложен арест. В компетентные органы России направлены международные поручения об оказании правовой помощи.

«Вопрос, почему московское руководство, зная о схемах в белорусской "дочке", не пресекло их, остается открытым. Мы не сторонники конспирологических теорий, но вывод напрашивается сам собой. Не исключено, что Белгазпромбанк — это инструмент, который использовали против интересов Беларуси», — заявили авторы сюжета.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские следователи уверены: банк отмывал незаконные доходы не только своих топ-менеджеров во главе с Виктором Бабарико, но и российских акционеров. Об этом 15...
 
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