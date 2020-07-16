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В Белгазпромбанке арестованы три миллиона евро, оформленных на жену замглавы Минфина России
16.07.2020 09:52 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: eadaily.com
Белорусские следователи уверены: банк отмывал незаконные доходы не только своих топ-менеджеров во главе с Виктором Бабарико, но и российских акционеров. Об этом 15 июля сообщили в новостях на «Беларусь 1».
В сюжете
Как утверждалось в сюжете, с белорусской стороны схемой руководил Виктор Бабарико, с российской — экс-руководитель Старбанка Агаджан Аванесов. Он объявлен в розыск, его обвиняют в хищении в особо крупном размере.
Кроме того, ДФР считает, что Белгазпромбанк проводил подозрительные операции подрядчиков «Газпрома». В качестве примера приводилась история с компаний «Стройгазконсалтинг», которая открыла счета в вбанке в 2018 году. Чтобы наладить движение денег, заместитель председателя Белгазпромбанка Сергей Шабан по поручению бывшего главы кредитной организации Виктора Бабарико ездил на встречу с Андреем Кругловым в Санкт-Петербург, говорилось в сюжете телеканала. Главной темой переговоров были объемы будущих платежей. Круглов на тот момент был зампредседателя правления «Газпрома», в Минфин он перешел в мае 2019 года.
БТ также заявило, что российские акционеры Белгазпромбанка получали и другие доходы от белорусской «дочки». Так, был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа для гражданина РФ Андрея Круглова, который в 2015-2019 годах занимал пост заместителя председателя правления «Газпрома». С ним был заключены договоры займа на общую сумму 8,5 млн евро. Кроме того, был оформлен займ на 3 млн евро с супругой Круглова.
В сюжете утверждается, что для заключения договоров по займам Круглову не нужно было ездить в офис «Белгазпромбанка» в Минск – Бабарико направлял в Москву своих подчиненных для этого.
Заняв пост замминистра финансов, Круглов прекратил сотрудничество с Белгазпромбанком, рассказали в сюжете. Сегодня в банке остается заем супруги российского чиновника на сумму 3 млн евро. На них в рамках уголовного дела наложен арест. В компетентные органы России направлены международные поручения об оказании правовой помощи.
«Вопрос, почему московское руководство, зная о схемах в белорусской "дочке", не пресекло их, остается открытым. Мы не сторонники конспирологических теорий, но вывод напрашивается сам собой. Не исключено, что Белгазпромбанк — это инструмент, который использовали против интересов Беларуси», — заявили авторы сюжета.
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Белорусские следователи уверены: банк отмывал незаконные доходы не только своих топ-менеджеров во главе с Виктором Бабарико, но и российских акционеров. Об этом 15...
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