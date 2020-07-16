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Календарь чемпионата мира - 2022

16.07.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ФИФА опубликовала календарь чемпионата мира - 2022

Календарь чемпионата мира - 2022


Международная федерация футбола (ФИФА) представила календарь чемпионата мира 2022 года в Катаре. Расписание опубликовано на официальном сайте организации, пишет Газета.ру.

Открытие турнира пройдет 21 ноября на стадионе "Аль Бейт" в городе Эль-Хаур. Групповой этап мундиаля продлится до 2 декабря, а уже на следующий день стартует стадия 1/8 финала. 9 и 10 декабря состоятся четвертьфинальные встречи, а матчи 1/2 финала запланированы на 13 и 14 декабря.

Финал чемпионата мира 2022 года пройдет 18 декабря в городе Лусаиле. Встреча за бронзовые награды намечена днем ранее в Дохе.
 
 
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ФИФА опубликовала календарь чемпионата мира - 2022
 
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