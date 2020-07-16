Михаил Захаров: без участия белорусского клуба в КХЛ наш хоккей вообще не будет развиваться

















Не понимаю, почему этот вопрос все муссируют. Без участия нашего клуба в КХЛ белорусский хоккей вообще не будет развиваться. Тысячу раз об этом говорил. И неважно, в каком состоянии находится команда. Да, финансирование очень слабое, но даже с этими деньгами команда может воспитывать игроков и продавать их в более богатые клубы.





Наши хоккеисты должны играть в сильных чемпионатах, тогда придет результат и к сборной. Если команды в КХЛ от Беларуси не будет, придем к подобию украинского варианта выступления националки. Эти обсуждения нужно закрывать. Не вижу, как будет развиваться белорусский хоккей без КХЛ. Согласен, у нас есть проблемы, но в первую очередь в детском хоккее.



