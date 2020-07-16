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Большая стая дельфинов замечена у тихоокеанского побережья

16.07.2020 09:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Редкое и красивое зрелище запечатлели у берегов Южной Америки. Недалеко от популярного чилийского курорта Винья-дель-Мар замечена огромная стая дельфинов.

Учёные отмечают, что за последние годы дельфинов в отдельных популяциях стало заметно больше. Если 10 лет назад чаще встречались группы по 18-20 животных, то теперь средняя стая насчитывает порядка 60-70 особей. Исследователи объясняют это тем, что дельфины собираются в большие группы для защиты от белых акул.

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Редкое и красивое зрелище запечатлели у берегов Южной Америки. Недалеко от популярного чилийского курорта Винья-дель-Мар замечена огромная стая дельфинов. Учёные...
 
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