Большая стая дельфинов замечена у тихоокеанского побережья

Источник материала: ОНТ

Редкое и красивое зрелище запечатлели у берегов Южной Америки. Недалеко от популярного чилийского курорта Винья-дель-Мар замечена огромная стая дельфинов.

Учёные отмечают, что за последние годы дельфинов в отдельных популяциях стало заметно больше. Если 10 лет назад чаще встречались группы по 18-20 животных, то теперь средняя стая насчитывает порядка 60-70 особей. Исследователи объясняют это тем, что дельфины собираются в большие группы для защиты от белых акул.

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