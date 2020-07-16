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Большая стая дельфинов замечена у тихоокеанского побережья
Источник материала: ОНТ
Редкое и красивое зрелище запечатлели у берегов Южной Америки. Недалеко от популярного чилийского курорта Винья-дель-Мар замечена огромная стая дельфинов.
Учёные отмечают, что за последние годы дельфинов в отдельных популяциях стало заметно больше. Если 10 лет назад чаще встречались группы по 18-20 животных, то теперь средняя стая насчитывает порядка 60-70 особей. Исследователи объясняют это тем, что дельфины собираются в большие группы для защиты от белых акул.
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Редкое и красивое зрелище запечатлели у берегов Южной Америки. Недалеко от популярного чилийского курорта Винья-дель-Мар замечена огромная стая дельфинов. Учёные...
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