Выгодно ли гасить кредиты досрочно? Считаем экономию

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Чем различаются кредиты?



В первую очередь все кредиты различаются по сумме и сроку выплаты. А цена кредита, т.е. общая переплата сверх взятой суммы, зависит от этих двух критериев. Еще один важный параметр – величина обязательного платежа.

Примеры без учета инфляции

Для примера рассчитаем кредитным калькулятором три условных кредита на одинаковую сумму в 20 тыс. руб. Все кредиты выплачиваются равными суммами в течение всего срока. Дополнительных платежей и льгот нет.

Кредит на 5 лет под 20% годовых:

общая сумма к погашению: 31 787,97 руб.;

общая переплата: 11 787,97 руб.; (58,94% от суммы кредита);

эффективная (полная) годовая ставка: 19,98%;

ежемесячный платеж: 529,88 руб.

Кредит на 10 лет под 10%:

общая сумма к погашению 31 716.18 руб.;

общая переплата: 11 713,73 руб.; (58,57% от суммы кредита);

эффективная (полная) годовая ставка: 9,99%;

ежемесячный платеж: 264,30 руб.

Кредит на 20 лет под 10%:

общая сумма к погашению: 46 316,51 руб.;

общая переплата: 26 316,51 руб.; (131,58% от суммы кредита);

эффективная (полная) годовая ставка: 9,99%;

ежемесячный платеж: 193,00 руб.

Обратим внимание, что кредит под 20% на 5 лет по общей стоимости фактически равен кредиту под 10% на 10 лет. Снижение ставки в 2 раза почти полностью компенсируется увеличением срока в 2 раза. Самым дорогим ожидаемо стал кредит на 20 лет под 10%. Но именно этот самый дорогой кредит оказывается самым легким по текущей нагрузке.

Фото: Myfin.by



Примеры с учетом инфляции

Расчет кредита становится тем верней, чем больше реально действующих факторов принимается во внимание. Добавим сюда инфляцию в 5% и получим новую базу для сравнения.

Кредит на 5 лет под 20% годовых, с инфляцией в 5%:

общая сумма к погашению: 31 787,97 руб.;

общая сумма к погашению с учетом инфляции: 28 150,77 руб.;

общая переплата: 11 787,97 руб. (58,94% от суммы кредита);

переплата с учетом инфляции: 8 150,77 (40,75% от суммы кредита);

эффективная (полная) годовая ставка: 19,98%;

ежемесячный платеж: 529,88 руб.

Кредит на 10 лет под 10%, с инфляцией в 5%:

общая сумма к погашению: 31 716,18 руб.;

общая сумма к погашению с учетом инфляции: 25 045,17 руб.;

общая переплата: 11 713,73 руб.; (58,57% от суммы кредита);

переплата с учетом инфляции: 5 045,17 (25,23% от суммы кредита);

эффективная (полная) годовая ставка: 9,99%;

ежемесячный платеж: 264,30 руб.

Кредит на 20 лет под 10%, с инфляцией в 5%:

общая сумма к погашению: 46 316,51 руб.;

общая сумма к погашению с учетом инфляции: 29 516,84 руб.;

общая переплата: 26 316,51 руб.; (131,58% от суммы кредита);

переплата с учетом инфляции: 9 516,84 (47,58% от суммы кредита);

эффективная (полная) годовая ставка: 9,99%;

ежемесячный платеж: 193,00 руб.

Результаты с учетом инфляции принципиально отличаются от расчетов без нее. Меньше всего это заметно на краткосрочном кредите, за 5 лет инфляция компенсирует заемщику почти 1/3 переплаты. По кредиту на 10 лет инфляция съедает больше половины процентов. А кредит с 20-летним погашением благодаря инфляции становится дешевле почти в 3 раза. Номинальные ставки и платежи остаются прежними.

Но добавим к сравнению льготный кредит под 5%, такие давали нуждающимся молодым семьям.

Льготный кредит под 5% на 20 лет при инфляции в 5%:

общая сумма к погашению: 31 676,83 руб.;

общая сумма к погашению с учетом инфляции: 20 186,78 руб.;

общая переплата: 11 676,83 (58,38% от суммы кредита);

переплата с учетом инфляции: 186,78 (0,93% от суммы кредита);

эффективная (полная) годовая ставка: 5,00%;

ежемесячный платеж: 131,99 руб.

Инфляция не полностью перекрывает всю переплату, но на цену меньше 1% за 20 лет пользования деньгами можно не обращать внимания.

В прошлые годы падение рубля неоднократно превышало банковские ставки, инфляция съедала не только проценты, но и основную сумму кредита.

Фото: Myfin.by



Ради чего досрочно гасят кредиты?

Причин несколько, начнем с экономики.

Сколько заемщик переплачивает при погашении согласно графику, мы видели на примерах. С точки зрения арифметики гасить кредит досрочно выгодно, и чем раньше это произойдет, тем меньше будет фактическая цена кредита.

С этой точки зрения полезней гасить самый дорогой кредит. В нашем случае – это кредит на самый большой срок.

Другой подход оценивает тяжесть кредита с точки зрения домашней бухгалтерии по текущим расходам.

Платеж по более дорогому кредиту бывает меньше за счет большего срока. Человек с зарплатой в 800 руб. может без особенных проблем платить 193 руб. в месяц, но отдавать с каждой зарплаты почти 530 руб. значит почти голодать.

Потому многие стремятся погасить кредит с самыми большими выплатами. Ради этого продают имущество или обращаются в банки за рефинансированием.

Третий экономически обоснованный мотив для досрочного погашения – потребность в новом кредите. Дело в том, что банки оценивают кредитоспособность клиента по той сумме, которая остается от его дохода после обязательных платежей, в т.ч. по другим кредитам.

В подобной ситуации снова выгоднее гасить кредит с самым большим ежемесячным платежом. По этой же причине иногда досрочно гасят льготные кредиты, даже если инфляция сделала ставку по ним отрицательной.

Досрочно гасят кредиты, чтобы свободно распоряжаться залоговым имуществом. Это актуально по кредитам на недвижимость и автомобили.

Досрочное погашения выбирают еще по психологическим причинам, «чтоб ничего на мне не висело». Ради свободного выезда за границу и т.п.





Фото: Myfin.by

Когда решаться на досрочное погашение?

Если кредит погашают ради нового кредита, то имеет смысл сравнить цену того и другого. Наглядный пример – продажа машины ради выплаты одного кредита и покупка новой машины в кредит. Если качество старого и нового авто переводится в деньги приблизительно, то цену кредитов можно сравнить точно.

Досрочное погашение ради меньшей переплаты выгодно. Однако здесь следует рассчитывать настоящую цену кредита с учетом переплаты, комиссий и прочих обязательных расходов.

Что это значит?

Какой кредит выбирать для досрочного погашения?

Тем, у кого несколько кредитов, обычно дают два совета:

Гасить самый дорогой кредит. Это обосновано, единственное ограничение – нехватка средств.

кредит. Это обосновано, единственное ограничение – нехватка средств. Гасить то, на что хватает свободных денег. Так гасят кредиты с наименьшим остатком. Польза тут отчасти психологическая, проще сосредоточиться на оставшихся обязательствах.

И еще один практический совет из опыта последних десятилетний – стоит досрочно гасить кредит накануне и во время кризиса. С одной стороны, кредит может «съесть» очередной обвал рубля, с другой – из-за кризиса многие теряют работу или дополнительные источники дохода. Обязательные платежи по кредиту – это дополнительный риск в трудное время.