«Пол подо мной был в крови». Журналисту сломали нос при задержании

Минске 15 июля образовалась огромная очередь к зданию ЦИК: тысячи людей хотели подать жалобы на отказ в регистрации Виктора Бабарико. После того, как в 19:00 работа ЦИК закончилась, начались задержания. Кордон ОМОНа не давал никому проходить в сторону Главпочтамта, а потом силовики вытеснили людей с площади Независимости.





По предварительным данным правозащитников, в Минске были задержаны минимум 16 журналистов. Среди задержанных был корреспондент «Радио Свобода» Антон Трофимович и журналистка БелаПАН Виолетта Савчиц (обоих уже отпустили).





При задержании Антону Трофимовичу сломали нос, после освобождения он обратился за медицинской помощью, ему наложили четыре шва.













Незадолго до задержания Трофимович вел живой репортаж от здания Центральной избирательной комиссии. Вот что он рассказал о задержании:





«Когда я вышел с улицы Мясникова на Немигу, возле меня приостановился микроавтобус, откуда выбежали 6-7 человек, двое в форме ОМОНа, остальные – в штатском. Мне закрутили руки за спиной, засунули в рот руку, чтобы я не кричал. При задержании сильно ударили по носу. В микроавтобусе меня посадили на пол на колени, надели наручники за спиной, все время держали головой вниз. У меня текла кровь, но сотрудники милиции на это не реагировали. Весь пол подо мной был в крови, одежда тоже испачкана кровью.





Никто не представлялся, не сказали, на основании чего задерживают. Просто бросили в микроавтобус и отвезли в Заводское РУВД. Только там разрешили вымыть лицо от крови. Через час отпустили».