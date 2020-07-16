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Нутрициолог рассказала, что нельзя есть на завтрак

16.07.2020 10:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нутрициолог рассказала, что нельзя есть на завтрак
Частое употребление на завтрак продуктов с высоким содержанием быстрых углеводов может спровоцировать набор лишнего веса и даже развитие сахарного диабета. Об этом рассказала нутрициолог Алёна Вожакова, сообщает РИА Новости. 

Специалист не рекомендовала употреблять утром каши из белых круп, мюсли, сладости, мучное, сладкий чай и соки. Дело в том, что данные продукты могут резко повысить уровень сахара в крови. При этом человек может почувствовать прилив энергии, но, к сожалению, такое состояние долго не продлится. 


Также нутрициолог отметила, что жир оказывает положительное влияние на нервную и эндокринную систему. Помимо этого, он способствует улучшению качества кожи, волос, а также ногтей. 

Специалист советует включать в свой рацион тёмный хлеб и хлебцы, оливковое и льняное масло, йогурт и творог, разные сорта рыбы, а также мясо.


фото: anyclass.com


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Частое употребление на завтрак продуктов с высоким содержанием быстрых углеводов может спровоцировать набор лишнего веса и даже развитие сахарного диабета. Об...
 
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