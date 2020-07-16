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Председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая встретилась с коллективом ОАО «Слуцкий уксусный завод»

16.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая встретилась с коллективом ОАО «Слуцкий уксусный завод»

Председатель Минского областного Совета депутатов, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Наталья Викторовна Якубицкая встретилась с коллективом ОАО «Слуцкий уксусный завод», сообщает «Слуцкий край».

Наталья Викторовна ознакомилась с производством, интересовалась работой предприятия, условиями труда заводчан, проблемами, которые их волнуют.

Несмотря на объективные сложности, обусловленные особой эпидситуацией в мире, предприятие работает стабильно, среднемесячная заработная плата работников завода составляет около 1 000 рублей.

– Все вы, наверное, слышали слова Главы государства о том, что каждый белорус должен иметь свой клочок земли, и это очень правильно. Кому, как ни вам, сельским жителям, работать на своей земле, выращивать и собирать урожай с собственного огорода.

Председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая встретилась с коллективом ОАО «Слуцкий уксусный завод»

Интересовалась Наталья Викторовна и инфраструктурой населенных пунктов Покрашевского сельсовета: как функционирует торговля, полностью ли удовлетворены потребности населения, есть ли детский сад. У сельчан нет претензий к работе объектов торговли, они отметили богатый ассортимент товаров и регулярность рейсов автолавок. Организован подвоз детей в детский сад, который находится в соседней деревне.

Во время встречи затронули вопросы демографической ситуации в стране

– Как вы все знаете, у нас социально ориентированное государство, много внимания уделяется поддержке многодетных семей: это и материнский капитал, и льготное жилье, кредитование, - отметила Наталья Викторовна.
К Наталье Якубицкой обратилась работница предприятия, многодетная мама с вопросом о возможности льготного кредитования на реконструкцию и модернизацию жилого дома. Вопрос будет изучен соответствующими службами.
- Мир, стабильность, суверенитет страны - самые главные ценности нашего государства, которые мы должны сохранить. Успех будущего во многом зависит от нашей сплоченности и единства, - подчеркнула Наталья Викторовна.

Во встрече приняли участие председатель Слуцкого районного Совета депутатов Наталья Александровна Овсянникова, директор ОАО «Слуцкий уксусный завод», депутат Минского областного Совета депутатов Александр Валентинович Рыбак, председатель Покрашевского сельисполкома Иван Иванович Горбацевич.

Ирина Мазуро

 
 
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Наталья Викторовна ознакомилась с производством, интересовалась работой предприятия, условиями труда заводчан, проблемами, которые их волнуют.
 
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