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В США встал под загрузку второй танкер с нефтью для Беларуси
16.07.2020 10:56 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: regnum.ru
Прибытие очередных 80 тыс. т нефти в порт Клайпеды (Литва) ожидается 6-8 августа.
Танкер загружается в порту Бомонт, сообщает
Весь объем полученной нефти предназначен для ОАО "Нафтан".
Это уже второй танкер с американской нефтью для Беларуси. Первый прибыл в Клайпеду в начале лета.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что намерены диверсифицировать поставки нефти в страну.
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Прибытие очередных 80 тыс. т нефти в порт Клайпеды (Литва) ожидается 6-8 августа.
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