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В США встал под загрузку второй танкер с нефтью для Беларуси

16.07.2020 10:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: regnum.ru

Прибытие очередных 80 тыс. т нефти в порт Клайпеды (Литва) ожидается 6-8 августа.

Танкер загружается в порту Бомонт, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря концерна "Белнефтехим" Александра Тищенко.6-8 августа он должен прибыть в порт Клайпеды, далее нефть будет транспортироваться в Беларусь по железной дороге.

Весь объем полученной нефти предназначен для ОАО "Нафтан".

Это уже второй танкер с американской нефтью для Беларуси. Первый прибыл в Клайпеду в начале лета.

Белорусские власти неоднократно заявляли, что намерены диверсифицировать поставки нефти в страну.

 
 
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Прибытие очередных 80 тыс. т нефти в порт Клайпеды (Литва) ожидается 6-8 августа.
 
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