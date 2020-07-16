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В агрогородке в Могилевской области строят новое жилье
16.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Комфортная жизнь должна быть в каждом уголке страны, уверена председатель Совета республики Национального собрания Беларуси. Она вместе с сенаторами посетила агрогородок Городище, передает телеканал «МИР 24».
За последние годы он заметно преобразился. Здесь отремонтировали детский сад, дом культуры, появились новые магазины и другие социальные объекты. Все для удобства жителей. Сегодня особенно востребовано арендное жилье. Его возвели для молодых специалистов. 10 семей в прошлом году уже получили новые квартиры.
Агрогородки, а их в республике почти полторы тысячи, появились более 10 лет назад в рамках госпрограммы развития села. В каждом таком населенном пункте проведены газ, электричество, интернет, проложены новые дороги, есть вся необходимая инфраструктура.
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Агрогородки, а их в республике почти полторы тысячи, появились более 10 лет назад в рамках госпрограммы развития села.
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