«Ирландец» далеко не первый. Названы самые популярные фильмы производства Netflix

Стриминговый сервис Netflix назвал десятку самых популярных фильмов собственного производства. В нее вошли относительно свежие картины, большинство сняты за последний год. В тройке оказались боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению», триллер «Птичий короб» и экшен-драма «Правосудие Спенсера». Нашумевший «Ирландец», у которого было 10 номинаций на «Оскар» и ни одной статуэтки, в этом списке далеко не первый.
Судя по предпочтениям зрителей стриминговой площадки, в почете у них боевики, а также психологические триллеры. Вот полный список самых популярных фильмов Netflix, которые при этом являются оригинальными: