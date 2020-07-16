ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Ирландец» далеко не первый. Названы самые популярные фильмы производства Netflix

16.07.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Стриминговый сервис Netflix назвал десятку самых популярных фильмов собственного производства. В нее вошли относительно свежие картины, большинство сняты за последний год. В тройке оказались боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению», триллер «Птичий короб» и экшен-драма «Правосудие Спенсера». Нашумевший «Ирландец», у которого было 10 номинаций на «Оскар» и ни одной статуэтки, в этом списке далеко не первый.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay

Судя по предпочтениям зрителей стриминговой площадки, в почете у них боевики, а также психологические триллеры. Вот полный список самых популярных фильмов Netflix, которые при этом являются оригинальными:

1. «Тайлер Рейк: Операция по спасению» (Extraction) — 99 миллионов аккаунтов;
2. «Птичий короб» (Bird Box) — 89 миллионов;
3. «Правосудие Спенсера» (Spenser Confidential) — 85 миллионов;
4. «Призрачная шестерка» (6 Underground) — 83 миллиона;
5. «Загадочное убийство» (Murder Mystery) — 73 миллиона;
6. «Ирландец» (The Irishman) — 64 миллиона;
7. «Тройная граница» (Triple Frontier) — 63 миллиона;
8. «Не та девушка» (The Wrong Missy) — 59 миллионов;
9. «Платформа» (The Platform) — 56 миллионов;
10. «Идеальное свидание» (The Perfect Date) — 48 миллионов.

Напомним, что с недавних пор две минуты после запуска ленты на Netflix считаются полноценным просмотром.

Читайте также
Рецензия на польский аналог фильма «50 оттенков серого», который «взорвал» Netflix
«Это было очевидно». Велма из «Скуби-Ду» оказалась лесбиянкой

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стриминговый сервис Netflix назвал десятку самых популярных фильмов собственного производства. В нее вошли относительно свежие картины, большинство сняты за...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Слуцке подросток на велосипеде поехал на красный и попал под колеса автомобиля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика