«Ирландец» далеко не первый. Названы самые популярные фильмы производства Netflix

Источник материала: Tut.by

Стриминговый сервис Netflix назвал десятку самых популярных фильмов собственного производства. В нее вошли относительно свежие картины, большинство сняты за последний год. В тройке оказались боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению», триллер «Птичий короб» и экшен-драма «Правосудие Спенсера». Нашумевший «Ирландец», у которого было 10 номинаций на «Оскар» и ни одной статуэтки, в этом списке далеко не первый.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay

Судя по предпочтениям зрителей стриминговой площадки, в почете у них боевики, а также психологические триллеры. Вот полный список самых популярных фильмов Netflix, которые при этом являются оригинальными:

1. «Тайлер Рейк: Операция по спасению» (Extraction) — 99 миллионов аккаунтов;

2. «Птичий короб» (Bird Box) — 89 миллионов;

3. «Правосудие Спенсера» (Spenser Confidential) — 85 миллионов;

4. «Призрачная шестерка» (6 Underground) — 83 миллиона;

5. «Загадочное убийство» (Murder Mystery) — 73 миллиона;

6. «Ирландец» (The Irishman) — 64 миллиона;

7. «Тройная граница» (Triple Frontier) — 63 миллиона;

8. «Не та девушка» (The Wrong Missy) — 59 миллионов;

9. «Платформа» (The Platform) — 56 миллионов;

10. «Идеальное свидание» (The Perfect Date) — 48 миллионов.

Напомним, что с недавних пор две минуты после запуска ленты на Netflix считаются полноценным просмотром.

Читайте также

Рецензия на польский аналог фильма «50 оттенков серого», который «взорвал» Netflix

«Это было очевидно». Велма из «Скуби-Ду» оказалась лесбиянкой