ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Реклама и новости экономики из прошлого. Во время реставрации кирхи в Гродно нашли газеты XIX – XX веков

16.07.2020 10:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во время ремонта в единственной действующей в Беларуси Лютеранской кирхе в Гродно нашли газеты XIX и начала XX веков,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Реклама и новости экономики из прошлого. Во время реставрации кирхи в Гродно нашли газеты XIX – XX веков

Они отражают сразу две эпохи: издания 1877 года напечатаны в Санкт-Петербурге на немецком языке готическим шрифтом, а листы, датируемые 1926 годом, публиковались в Варшаве на польском. На фрагментах пожелтевших страниц можно прочесть статьи от экономики до спорта, немало рекламных объявлений, например, о гостинице на Невском проспекте.

Реклама и новости экономики из прошлого. Во время реставрации кирхи в Гродно нашли газеты XIX – XX веков

Газеты обнаружили при строительных работах в паломническом центре. Печатную продукцию использовали как вспомогательный строительный материал, возможно, как утеплитель.

Реклама и новости экономики из прошлого. Во время реставрации кирхи в Гродно нашли газеты XIX – XX веков

Владимир Татарников, пастор Лютеранской кирхи Гродно:
При разборе лестницы я присутствовал специально. Я чувствовал, что что-то мы должны обязательно найти. Потому что, думаю, что община что-нибудь да оставила. Сегодня, к сожалению, мало истории, мало интересных фактов или исторических фактов, документов, которые говорят о деятельности, жизни лютеран здесь на этих землях в Гродно или Беларуси. Поэтому любая находка для нас она очень уникальна, важна и интересна.

Реклама и новости экономики из прошлого. Во время реставрации кирхи в Гродно нашли газеты XIX – XX веков

В советское время из старинной кирхи XVIII века были вывезены все ценности и книги. Сегодня историю белорусских лютеран возрождают по крупицам. Ранее были найдены фарфоровые статуэтки, стеклянные сосуды. Многие культовые предметы приносят прихожане. На днях для кирхи привезут уникальные башенные часы. А в ближайшее время в храме откроют музей. 

Люди в материале: Владимир Татарников

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Во время ремонта в единственной действующей в Беларуси Лютеранской кирхе в Гродно нашли газеты XIX и начала XX веков, сообщили в программе Новости...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ирландец» далеко не первый. Названы самые популярные фильмы производства Netflix
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика