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Реклама и новости экономики из прошлого. Во время реставрации кирхи в Гродно нашли газеты XIX – XX веков
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во время ремонта в единственной действующей в Беларуси Лютеранской кирхе в Гродно нашли газеты XIX и начала XX веков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они отражают сразу две эпохи: издания 1877 года напечатаны в Санкт-Петербурге на немецком языке готическим шрифтом, а листы, датируемые 1926 годом, публиковались в Варшаве на польском. На фрагментах пожелтевших страниц можно прочесть статьи от экономики до спорта, немало рекламных объявлений, например, о гостинице на Невском проспекте.
Газеты обнаружили при строительных работах в паломническом центре. Печатную продукцию использовали как вспомогательный строительный материал, возможно, как утеплитель.
Владимир Татарников, пастор Лютеранской кирхи Гродно:
В советское время из старинной кирхи XVIII века были вывезены все ценности и книги. Сегодня историю белорусских лютеран возрождают по крупицам. Ранее были найдены фарфоровые статуэтки, стеклянные сосуды. Многие культовые предметы приносят прихожане. На днях для кирхи привезут уникальные башенные часы. А в ближайшее время в храме откроют музей.
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Реклама и новости экономики из прошлого. Во время реставрации кирхи в Гродно нашли газеты XIX – XX веков
Новости Беларуси. Во время ремонта в единственной действующей в Беларуси Лютеранской кирхе в Гродно нашли газеты XIX и начала XX веков, сообщили в программе Новости...
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