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Виктор Мартинович: Ситуация с закрывшимся Главпочтамтом напоминает Матрицу

16.07.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный белорусский писатель прокомментировал события вчерашнего вечера в Минске.

Виктор Мартинович: Ситуация с закрывшимся Главпочтамтом напоминает Матрицу
"Ситуация с закрывшимся «потому что» Почтамтом, куда Очередь понесла жалобы ЦИКу после того, как ЦИК перестал работать; с задержаниями на пути к круглосуточной вокзальной почте — всё это уже совершенно тот момент в «Матрице», где у Нео, собирающегося жаловаться, — зарастает рот", - пишет Виктор Мартинович.

Напомним, вчера у ЦИК выстроилась многокилометровая очередь из желающих подать жалобу на решение ЦИК не регистрировать главных оппонентов Лукашенко на президентских выборах Виктора Бабарико и Валерия Цепкало 

Но до 19 часов все желающие не смогли этого сделать, после чего у них осталась единственная возможность - подать жалобу почтой. Рядом был только Главпочтампт, официально работающий до 20 часов, но почему-то именно в этот день вдруг закрывшийся без объяснения причин в 19 часов.

Последней оставшейся возможностью подать жалобу почтой в этот день оставалось круглосуточно работающее почтовое отделение в здании железнодорожного вокзала. По, по невероятному стечению обстоятельств, именно в это же время, по информации TUT.BY, туда поступило сообщение о минировании.
 
Теги: Минск
 
 
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Известный белорусский писатель прокомментировал события вчерашнего вечера в Минске.
 
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