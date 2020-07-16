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Школьницу насмерть придавило деревом в Пуховичском районе

16.07.2020 10:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Школьницу насмерть придавило деревом в Пуховичском районе

В Пуховичском районе днем 15 июля деревом придавило 15-летнюю девушку. Она скончалась, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

Трагедия произошла в лесничестве. 60-летний мужчина занимался лесозаготовкой. Одно из спиленных им деревьев упало на 15-летнюю школьницу. Девушка шла по лесной дороге в наушниках. От полученных травм она скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) УК. Назначены экспертизы.

ФОТО: fonday.ru

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В Пуховичском районе днем 15 июля деревом придавило 15-летнюю девушку. Она скончалась, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. Трагедия произошла в...
 
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