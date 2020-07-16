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Руководителей штаба Бабарико вызвали в Генпрокуратуру

16.07.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Координатора штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову и юриста Максима Знака вызвали в Генпрокуратуру, сообщили в четверг в штабе незаконно незарегистрированного ЦИК претендента на президентский пост.



Представителям штаба пришла повестка из Генпрокуратуры. Там указано, что вызываются они "в рамках реализации законодательства о профилактике правонарушений".

"Марию Колесникову и Максима Знака вызвали в Генпрокуратуру. Мы воспользуемся этой возможностью для передачи информации о многочисленных нарушениях законодательства Республики Беларусь с просьбой принять меры прокурорского реагирования", - заявили в штабе.

Изначально предполагалось, что Колесникова и Знак должны посетить прокуратуру сегодня в 11:00. Однако вскоре стало известно о переносе встречи.

"Перенесли встречу на другое время. Повестка конструктивная", - сообщили в штабе, однако на данный момент не уточнили, какую тему будут обсуждать в Генпрокуратуре.


Штаб Виктора Бабарико продолжил работать и после задержания экс-банкира. 

После отказа в регистрации кандидатом в президенты штаб надеется оспорить это решение в Верховном суде, однако в любом случае заявляет о продолжении своей работы по ряду инициатив, в том числе – по привлечению широкого числа наблюдателей на выборы и по подготовке к конституционному референдуму.
 
 
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Координатора штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову и юриста Максима Знака вызвали в Генпрокуратуру, сообщили в четверг в штабе незаконно...
 
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