|
Руководителей штаба Бабарико вызвали в Генпрокуратуру
Источник материала: Партизан
Координатора штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову и юриста Максима Знака вызвали в Генпрокуратуру, сообщили в четверг в штабе незаконно незарегистрированного ЦИК претендента на президентский пост.
Представителям штаба пришла повестка из Генпрокуратуры. Там указано, что вызываются они "в рамках реализации законодательства о профилактике правонарушений".
"Марию Колесникову и Максима Знака вызвали в Генпрокуратуру. Мы воспользуемся этой возможностью для передачи информации о многочисленных нарушениях законодательства Республики Беларусь с просьбой принять меры прокурорского реагирования", - заявили в штабе.
Изначально предполагалось, что Колесникова и Знак должны посетить прокуратуру сегодня в 11:00. Однако вскоре стало известно о переносе встречи.
"Перенесли встречу на другое время. Повестка конструктивная", - сообщили в штабе, однако на данный момент не уточнили, какую тему будут обсуждать в Генпрокуратуре.
Штаб Виктора Бабарико продолжил работать и после задержания экс-банкира.
После отказа в регистрации кандидатом в президенты штаб надеется оспорить это решение в Верховном суде, однако в любом случае заявляет о продолжении своей работы по ряду инициатив, в том числе – по привлечению широкого числа наблюдателей на выборы и по подготовке к конституционному референдуму.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Координатора штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову и юриста Максима Знака вызвали в Генпрокуратуру, сообщили в четверг в штабе незаконно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)