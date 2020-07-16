Руководителей штаба Бабарико вызвали в Генпрокуратуру





Представителям штаба пришла повестка из Генпрокуратуры. Там указано, что вызываются они "в рамках реализации законодательства о профилактике правонарушений".



"Марию Колесникову и Максима Знака вызвали в Генпрокуратуру. Мы воспользуемся этой возможностью для передачи информации о многочисленных нарушениях законодательства Республики Беларусь с просьбой принять меры прокурорского реагирования", - заявили в штабе.





Изначально предполагалось, что Колесникова и Знак должны посетить прокуратуру сегодня в 11:00. Однако вскоре стало известно о переносе встречи.





"Перенесли встречу на другое время. Повестка конструктивная", - сообщили в штабе, однако на данный момент не уточнили, какую тему будут обсуждать в Генпрокуратуре.









Штаб Виктора Бабарико продолжил работать и после задержания экс-банкира.





После отказа в регистрации кандидатом в президенты штаб надеется оспорить это решение в Верховном суде, однако в любом случае заявляет о продолжении своей работы по ряду инициатив, в том числе – по привлечению широкого числа наблюдателей на выборы и по подготовке к конституционному референдуму.







