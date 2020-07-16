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Принц Гарри и Меган Маркл задумались о втором ребенке
Источник материала: ОНТ
Принц Гарри и Меган Маркл задумались о втором ребенке. Об этом
Уточняется, что Меган ранее заявляла о желании иметь двоих детей, а после рождения первенца в мае 2019 года супруги упоминали о желании завести троих детей.
Пол Буррел, бывший дворецкий принцессы Дианы, осенью 2019 года высказывал мнение, что у Маркл «скоро снова будет ребенок». Судя по всему, герцогиня Сассекская хочет завести второго ребенка и после переезда в США. Одна из знакомых Меган в шутку заметила, что годовалому Арчи нужен «маленький дружок».
Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор, сын принца Гарри и Меган Маркл, родился 6 мая 2019 года. Мальчик занял седьмое место в очереди на британский престол.
Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля.
Фото: Daily Express / Getty Image
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Принц Гарри и Меган Маркл задумались о втором ребенке. Об этом информирует издание Daily Express со ссылкой на близкие к британской королевской семье источники....
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