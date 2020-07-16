Новый поворот: в Белгазпромбанке арестовали 3 млн евро жены замминистра финансов РФ

Об этих операциях сообщается в сюжете, который вышел 15 июля на телеканале "Беларусь 1". Сюжеты, посвященные незавершенному "делу Белгазпромбанка", постоянно появляются на различных государственных телеканалах после задержания экс-главы банка Виктора Бабарико.





По сведениям следствия, как сообщили на БТ, именно с Кругловым заместитель руководителя банка Сергей Шабан обсуждал объемы платежей с компанией "Стройгазконсалтинг" два года назад.





По версии следствия, Белгазпромбанк стал офшором, через который "отмывались" финансы российской фирмы: деньги поступали в банк, а в тот же или на следующий день возвращались в Россию — в те же структуры или новосозданные компании.





За два года по расчетному счету "Стройгазконсалтинга" было проведено около 2,2 миллиарда долларов в эквиваленте, сообщил заместитель начальника управления ДФР КГК Александр Прокопенко.





Тем временем российские кредиторы выставили к этой фирме иски на общую сумму более 100 миллиардов российских рублей.





Также следствие заявило, что под Андрея Круглова был создан специальный валютный счет.





"Данный банковский продукт нигде не афишировался, поскольку он был создан исключительно под одного человека — гражданина РФ Андрея Вячеславовича Круглова. Всего за период существования банка были заключены только три договора займа с физическими лицами — нерезидентами Республики Беларусь. Два с гражданином Кругловым Андреем Вячеславовичем на общую сумму 8,5 миллиона евро и один — с его супругой на сумму 3 миллиона евро", — говорит заместитель начальника управления ДФР КГК Дмитрий Дягилев.





В чём незаконность этого счёта, в сюжете не сообщается.





Как только Круглов стал заместителем министра финансов России, его счёт был закрыт. Однако счёт жены чиновника оставался в Белгазпромбанке.





"В настоящее время в Белгазпромбанке размещены только денежные средства супруги Круглова на общую сумму 3 миллиона евро. В рамках расследования уголовного дела на эти денежные средства наложен арест. Для выявления всех обстоятельств противоправной деятельности через Генпрокуратуру Беларуси в компетентные органы России направлены международные поручения об оказании правовой помощи", — заявил Дягилев.







