Руководителей штаба Бабарико вызвали в Генпрокуратуру

"Мы воспользуемся этой возможностью для передачи информации о многочисленных нарушениях законодательства Республики Беларусь с просьбой принять меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.





Чуть позже представители штаба сообщили, что созвонились с прокуратурой и перенесли визит на более позднее время. "Повестка конструктивная", — успокаивают они своих сторонников.







