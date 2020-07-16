ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Руководителей штаба Бабарико вызвали в Генпрокуратуру

16.07.2020 10:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Марию Колесникову и Максима Знака, руководителей избирательного штаба Виктора Бабарико, вызвали в прокуратуру 16 июля на 11:00. Об этом штаб экс-претендента на президентский пост сообщил в Твиттере.

"Мы воспользуемся этой возможностью для передачи информации о многочисленных нарушениях законодательства Республики Беларусь с просьбой принять меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.

Чуть позже представители штаба сообщили, что созвонились с прокуратурой и перенесли визит на более позднее время. "Повестка конструктивная", — успокаивают они своих сторонников.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Марию Колесникову и Максима Знака, руководителей избирательного штаба Виктора Бабарико, вызвали в прокуратуру 16 июля на 11:00. Об этом штаб экс-претендента на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый поворот: в Белгазпромбанке арестовали 3 млн евро жены замминистра финансов РФ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика