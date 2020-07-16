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В Горках задержали пьяного мужчину на угнанных «жигулях». Он ехал без света и задним ходом
Источник материала: Tut.by
В Горках милиционеры задержали пьяного угонщика,
Внимание сотрудников Департамента охраны привлекли «жигули», которые ехали задним ходом без включенных габаритов и виляли из стороны в сторону. Милиционеры остановили автомобиль.
За рулем автомобиля находился пьяный 37-летний местный житель. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ выяснили, что он не является собственником машины, а угнал ее за пять минут до встречи с группой задержания.
Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело за угон.
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Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело за угон.
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