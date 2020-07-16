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«Внутривидовое хищничество»: журналист Сергей Дорофеев обратился к ОМОНу, который хватает беларусов

16.07.2020 10:52 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Известный беларуский журналист Сергей Дорофеев высказался о вчерашних задержаниях минчан из двухкилометровой очереди к ЦИК. Он опубликовал в своем профиле в Facebook видеообращение к тем, «кто хватает, тянет и бьет». «Невозможно молчать, когда видишь жестокость. Это видео не про кандидатов и даже не про важность соблюдения законов, оно про совесть», – пояснил Дорофеев необходимость снять короткий ролик. Вот расшифровка его речи:

«Здравствуйте все, для кого Беларусь жива. Минувшие сутки были для меня временем боли. В биологии есть такое понятие – «внутривидовое хищничество». Неужели это стало про нас?

Я хочу обратиться ко всем, кто хватает, кто тянет и бьет. В ваших сжатых руках – собственно, те же, кто ждет вас дома. Если, скажем, ваша дочь со своим другом окажется у вас на пути, вы так же будете служить наотмашь? Откуда это все? 

Скажете: «На нас нападают первыми»? Ну, возможно, это провокаторы. О том, как они действуют, и вы, и мы знаем хорошо. Уверен: даже доведенные до отчаяния беларусы вряд ли станут нападать. Потому что из национальных черт у нас – терпеть и защищаться. Скажете: «Есть приказ»? Ну, приказ можно выполнять, вспоминая песню «Был один, который не стрелял». 

Я не призываю одних или других нарушать закон. Я призываю оставаться людьми. Все мы ходим по одним улицам, мы заходим в одни и те же храмы. И всех нас одинаково ждут дома».

Сергей Дорофеев – журналист, телеведущий, продюсер. С 2003 года он работал на телеканале ОНТ, преподавал в БГУ. В 2011 году переехал в Киев, уже там работал на «5 канале», телеканале «Интер» и в Западной информационной корпорации. Затем Дорофеева пригласили в Прагу – тут он создавал телеканал «Настоящее время». Сейчас Сергей занят собственными проектами.

Обложка: профиль Сергея Дорофеева в Facebook.

 
 
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Известный беларуский журналист Сергей Дорофеев высказался о вчерашних задержаниях минчан из двухкилометровой очереди к ЦИК. Он опубликовал в своем профиле в Facebook...
 
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