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Граффити Предка всё... Начали разрушать заброшку на Советской
16.07.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Так совпало, или специально, но дома разрушают. Ул. Советская, д 100. Заброшка, обратная сторона блеска и великолепия улицы Советской, место для пристанища антисоциальных личностей и полотна уличных художников-граффитистов.
Фото: Алексей Палюшик
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