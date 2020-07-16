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Граффити Предка всё... Начали разрушать заброшку на Советской

16.07.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Так совпало, или специально, но дома разрушают. Ул. Советская, д 100. Заброшка, обратная сторона блеска и великолепия улицы Советской, место для пристанища антисоциальных личностей и полотна уличных художников-граффитистов.

Граффити Предка всё... Начали разрушать заброшку на Советской

Граффити Предка всё... Начали разрушать заброшку на Советской
 Граффити Предка всё... Начали разрушать заброшку на Советской

Граффити Предка всё... Начали разрушать заброшку на Советской

Фото: Алексей Палюшик

Граффити Предка всё... Начали разрушать заброшку на Советской

Граффити Предка всё... Начали разрушать заброшку на Советской

Граффити Предка всё... Начали разрушать заброшку на Советской Граффити Предка всё... Начали разрушать заброшку на Советской Граффити Предка всё... Начали разрушать заброшку на Советской Граффити Предка всё... Начали разрушать заброшку на Советской Граффити Предка всё... Начали разрушать заброшку на Советской
Граффити Предка всё... Начали разрушать заброшку на Советской Граффити Предка всё... Начали разрушать заброшку на Советской Граффити Предка всё... Начали разрушать заброшку на Советской Граффити Предка всё... Начали разрушать заброшку на Советской Граффити Предка всё... Начали разрушать заброшку на Советской

Граффити Предка всё... Начали разрушать заброшку на Советской
 
 
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  Так совпало, или специально, но дома разрушают. Ул. Советская, д 100. Заброшка, обратная сторона блеска и великолепия улицы Советской, место для пристанища...
 
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