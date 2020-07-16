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США ввели новые санкции против партнеров "повара Путина"

16.07.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В «черном списке» оказались трое человек и пять компаний, связанных с Евгением Пригожиным



Соединенные Штаты в среду ввели санкции в отношении физических и юридических лиц, которые позволили Евгению Пригожину, входящему в окружение президента России Владимира Путина, избежать американских санкций. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов, которое было опубликовано в среду.

В санкционном списке оказались трое человек и пять организаций, зарегистрированных, в том числе, в Судане, Гонконге и Таиланде. Все они связаны с Евгением Пригожиным – российским бизнесменом, который был обвинен спецпрокурором Робертом Мюллером в поддержке предполагаемых попыток России повлиять на выборы в США с использованием кампаний в социальных сетях.

Минфин обвиняет людей и компании, внесенные сегодня в «черный список», в содействии международным операциям, проводимым Пригожиным, попытках подавления и дискредитации людей, стремящихся к проведению демократических реформ в Судане, а также в оказании помощи российскому бизнесмену, который оказался под американскими санкциями.

«Евгений Пригожин и сеть его [партнеров] используют природные ресурсы Судана для личной выгоды и распространения зловредного влияния по всему миру», - заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Ранее Вашингтон ввел санкции против Пригожина, в том числе в связи с российской оккупацией Крыма и попыткой вмешательства в американские выборы в 2018 и 2016 годах.

В результате сегодняшних действий Минфина были заморожены все находящиеся в американской юрисдикции активы физических и юридических лиц, оказывавших помощь Пригожину. Кроме того, гражданам США запрещается вести бизнес с данными лицами и компаниями.

В санкционном списке оказалась российская компания M Invest, контролируемая Пригожиным. Эта компания служила прикрытием для действий российского Министерства обороны и отвечала за разработку планов действий экс-президента Судана Омара аль-Башира для подавления протестов, участники которых настаивают на демократических реформах в Судане.

Санкции также введены в отношении Meroe Gold, дочерней компании M Invest, генерального директора M Invest Андрея Манделя и Михаила Потепкина, регионального директора обеих компаний в Судане.

В список также внесли компании, зарегистрированные в Таиланде и Гонконге -- Shine Dragon Group Limited, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp & Exp. Co. и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited. Эти компании обвиняются в совершении более 100 транзакций на сумму более 7,5 миллионов долларов, которые были отправлены компаниям, контролируемым Пригожиным, в период между 2018 и 2019 годами.


Госсекретарь Майк Помпео выпустил заявление в связи с сегодняшними санкциями Минфина.

«Пригожин финансирует Агентство интернет-исследований – российскую фабрику троллей, которая пыталась вмешаться в выборы в США, а также ЧВК Вагнер, которая с санкции Министерства обороны России расширяет российское влияние за рубежом», - говорится в заявлении Помпео, опубликованном на сайте Госдепартамента.

«Роль Пригожина в Судане подчеркивает взаимосвязь между военными операциями, которые Россия проводит в целях поддержки и сохранения авторитарных режимов, таких как режим бывшего президента Судана Омара аль-Башира, и эксплуатации природных ресурсов. Сегодняшние действия ограничивают попытки Пригожина и его сторонников разжечь беспорядки или сорвать демократические реформы в Судане», - подчеркнул Майк Помпео.
 
 
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В «черном списке» оказались трое человек и пять компаний, связанных с Евгением Пригожиным
 
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