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Взломали профили Маска, Гейтса, Обамы и сотни других знаменитостей. Это крупнейшая атака в истории Twitter

16.07.2020 10:52 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня мошенники атаковали Twitter-аккаунты множества знаменитых людей. Взломанными оказались профили главы Tesla и Space X Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, главы Amazon Джеффа Безоса, музыканта Канье Уэста и его жены Ким Кардашьян, бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, бывшего президента США Барака Обамы и других известных американских персон, на которых подписаны миллионы людей, передает Bloomberg.

Кроме частных лиц, взлому также подверглись аккаунты компаний. Например, Apple, Uber и Bloomberg.

На страницах «жертв» появились практически идентичные посты – все о раздаче биткоинов. Чтобы их получить, подписчикам предлагали перевести на определенный кошелек тысячу долларов. Сумму в биткоинах обещали удвоить. Пока эти твиты не удалили, на кошелек отправили где-то 12 биткоинов, или больше 110 тысяч долларов.

Атаку называют крупнейшей в истории Twitter. Руководство соцсети потратило несколько часов, чтобы справиться с проблемой. Для этого компания временно блокировала доступ к взломанным профилям. Позже в Twitter объяснили, что хакеры устроили «скоординированную атаку на сотрудников компании, имевших доступ к внутренним системам и инструментам». Так они взяли под контроль аккаунты, даже не зная их паролей. На многих из профилей, где размещались мошеннические посты, установлена двухфакторная аутентификация и надежные пароли.

 
 
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Сегодня мошенники атаковали Twitter-аккаунты множества знаменитых людей. Взломанными оказались профили главы Tesla и Space X Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса,...
 
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