Взломали профили Маска, Гейтса, Обамы и сотни других знаменитостей. Это крупнейшая атака в истории Twitter

Источник материала: KYKY

Сегодня мошенники атаковали Twitter-аккаунты множества знаменитых людей. Взломанными оказались профили главы Tesla и Space X Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, главы Amazon Джеффа Безоса, музыканта Канье Уэста и его жены Ким Кардашьян, бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, бывшего президента США Барака Обамы и других известных американских персон, на которых подписаны миллионы людей, передает Bloomberg.

Кроме частных лиц, взлому также подверглись аккаунты компаний. Например, Apple, Uber и Bloomberg.

На страницах «жертв» появились практически идентичные посты – все о раздаче биткоинов. Чтобы их получить, подписчикам предлагали перевести на определенный кошелек тысячу долларов. Сумму в биткоинах обещали удвоить. Пока эти твиты не удалили, на кошелек отправили где-то 12 биткоинов, или больше 110 тысяч долларов.