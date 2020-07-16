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В Слуцке подросток на велосипеде поехал на красный и попал под колеса автомобиля
Источник материала: Tut.by
Несовершеннолетний велосипедист получил травмы в аварии, которая произошла вечером 15 июля в Слуцке. Об этом
Установлено, что 35-летняя водитель Ford, выезжая с дворовой территории и пересекая перекресток улица Богдановича — 1-й переулок Богдановича на разрешающий сигнал светофора, сбила 16-летнего велосипедиста, который двигался на красный.
В результате ДТП парень получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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В результате ДТП парень получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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