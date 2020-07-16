Как сочетать сумку с платьем: 7 простых правил

Источник материала: ОНТ

Как часто, надев платье, вы не можете придумать, какую сумку подобрать к наряду? Наш материал поможет вам избавиться от мук выбора и правильно сочетать сумку с платьем. Рассказываем о 7 простых правилах, которые помогут быть уверенной в выборе аксессуара на вечер.

1. Размер сумки

Иногда образ смотрится инородно из-за неправильного размера сумки. Так, миниатюрные модели теряются на фоне объёмных и пышных платьев, тогда как сумки большого размера могут утяжелить нежный и романтичный образ с платьем цветочного принта. Также не забывайте о том, что габаритные сумки способны значительно укоротить ваш рост.

2. Стиль сумки

Сумка должна соответствовать стилю вашего образа. Под спортшик отлично подойдут рюкзаки, сумки-багеты, кроссбоди с широким ремнём. К вечернему платью подойдут аккуратные и мальнькие сумочки на цепочке. С офисным стилем рекомендуем носить сумку-тоут или вместительный сэтчел.

3. Декор

Чем ярче ваш наряд и в целом образ, тем более лаконичной должна быть сумка. Так, пёстрое цветочное платье ни в коем случае не нужно сочетать с сумкой, декорированной стразами или другими элементами.

4. Цвет сумки

Многие девушки стараются подбирать сумку под тон платья или обуви. Но на сегодняшний день такое сочетание не актуально. Таким образом, вы лишаете образ изюминки и превращаете его в скучный и банальный. Частая ошибка, которую совершают девушки - это приобретать модели сумки только в универсальном оттенке - чёрном. Однако даже такой цвет сумки не всегда подойдёт под ваш образ. Например, в сочетании с шёлковым платьем в пастельном оттенке такая сумка будет смотреться совсем не к месту.

5. Материал сумки

Многие девушки считают важным только цвет сумки, при этом недооценивая роль материала сумки. Но как раз именно от него зависит то, как будет выглядеть сумка в образе. Так, сумки, выполненные из соломы являются не лучшим вариантом для коктейльного или делового платья. Замшевые модели не подойдут для образов с тонкими тканями, такие как шёлк или шифон. Самый универсальный материл сумки - это кожа. Она может быть гладкой, зернистой или с эффектом рептилии.

6. Форма сумки

С платьями свободного кроя отлично будут сочетаться модели с мягким кроем. Что касается женственных моделей и образов, то с ними наоборот лучше сочетать сумки с жёстким каркасом. Такие модели помогут разбавить приторно женственный образ.

7. Способ носки

Запомните, что роль сумки - это дополнять образ. Она не должна ломать его. Так, если ваше платье акцентирует внимание на декольте, то не надевайте сумку кроссбоди. Ремешок в таком случае перекроет акцентную зону. В данном случае лучше выбирать модели, которые носятся на плече или в руке. Также обращайте внимание на длину цепочки или ремешка. Сумка должна находиться на таком уровне, чтобы она не цепляла край платья и не закрывала декор.





фото: Pinterest

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