Хакеры взломали Twitter знаменитостей из США, в том числе Билла Гейтса и Илона Маска

Источник материала: Ежедневник

фото: vgtimes.ru

Пострадали также аккаунты Джеффа Безоса, Джо Байдена и Барака Обамы.

Мошенники взломали аккаунты известных в США людей и разместили в них предложения заработать на биткоинах. Неизвестные предлагали «удвоение всех платежей».

Такие объявления были опубликованы в аккаунтах главы SpaceX Илона Маска, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, основателя Microsoft Билла Гейтса, бывшего мэра Нью-Йорка Майка Блумберга, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, председателя Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и несколько компаний, связанных с криптовалютами. Также пострадал аккаунт бывшего президента Барака Обамы, передает Коммерсантъ со ссылкой на CNBC.

Руководство компании заявило, что расследует инцидент. По данным Blockchain.com, один кошелек, связанный с твитами, получил более 12 биткоинов на сумму более 110 тыс. долларов.