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Хакеры взломали Twitter знаменитостей из США, в том числе Билла Гейтса и Илона Маска
16.07.2020 11:28 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: vgtimes.ru
Пострадали также аккаунты Джеффа Безоса, Джо Байдена и Барака Обамы.
Мошенники взломали аккаунты известных в США людей и разместили в них предложения заработать на биткоинах. Неизвестные предлагали «удвоение всех платежей».
Такие объявления были опубликованы в аккаунтах главы SpaceX Илона Маска, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, основателя Microsoft Билла Гейтса, бывшего мэра Нью-Йорка Майка Блумберга, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, председателя Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и несколько компаний, связанных с криптовалютами. Также пострадал аккаунт бывшего президента Барака Обамы, передает
Руководство компании заявило, что расследует инцидент. По данным Blockchain.com, один кошелек, связанный с твитами, получил более 12 биткоинов на сумму более 110 тыс. долларов.
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Пострадали также аккаунты Джеффа Безоса, Джо Байдена и Барака Обамы.
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