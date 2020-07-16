ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Условия выплаты пенсии лицу, ограниченному в дееспособности судом

16.07.2020 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Условия выплаты пенсии лицу, ограниченному в дееспособности судомКак рассказала корреспонденту pinsknews.by главный специалист отдела пенсий и пособий комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Светлана Лапич, выплата пенсии в Республике Беларусь осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь от 17 апреля  1992 г. № 1596-XII  «О пенсионном обеспечении» и другими нормативными правовыми актами.

В соответствии со статьей 30 Гражданского кодекса Республики Беларусь гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами либо психотропными веществами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен в дееспособности судом. Над ним устанавливается попечительство.

В соответствии с положениями гражданского и семейного законодательства пенсия выплачивается непосредственно попечителю либо подопечному с согласия попечителя.

В соответствии со статьей 164 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье суммы, следуемые подопечным в качестве пенсий, поступают в распоряжение попечителя и расходуются им на содержание подопечных.

Контроль за выполнением попечителем своих обязанностей возложен на органы опеки и попечительства по месту жительства подопечного.

В соответствии с пунктом 2 статьи 30 Гражданского кодекса Республики Беларусь, если основания, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности, отпали, суд отменяет ограничение его дееспособности. На основании решения суда отменяется установленное над гражданином попечительство.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Александр Лукашенко провел встречу с активом Витебской области
В трёх домах по улице Солнечной сегодня до конца дня отключена холодная вода »
Новости дня
Новости разные
 
Как сочетать сумку с платьем: 7 простых правил
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика