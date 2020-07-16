Условия выплаты пенсии лицу, ограниченному в дееспособности судом

Источник материала: Полесская правда

Как рассказала корреспонденту pinsknews.by главный специалист отдела пенсий и пособий комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Светлана Лапич, выплата пенсии в Республике Беларусь осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. № 1596-XII «О пенсионном обеспечении» и другими нормативными правовыми актами.

В соответствии со статьей 30 Гражданского кодекса Республики Беларусь гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами либо психотропными веществами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен в дееспособности судом. Над ним устанавливается попечительство.

В соответствии с положениями гражданского и семейного законодательства пенсия выплачивается непосредственно попечителю либо подопечному с согласия попечителя.

В соответствии со статьей 164 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье суммы, следуемые подопечным в качестве пенсий, поступают в распоряжение попечителя и расходуются им на содержание подопечных.

Контроль за выполнением попечителем своих обязанностей возложен на органы опеки и попечительства по месту жительства подопечного.

В соответствии с пунктом 2 статьи 30 Гражданского кодекса Республики Беларусь, если основания, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности, отпали, суд отменяет ограничение его дееспособности. На основании решения суда отменяется установленное над гражданином попечительство.