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Китайский школьник играл на компьютере 22 часа, и вот что с ним стало

16.07.2020 — Разное | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

Китайский школьник играл на компьютере 22 часа, и вот что с ним стало

 

Инцидент произошел в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, сообщает AsiaOne. Подросток проводил за компьютерными играми по 22 часа в день, и в результате у него случился ишемический инсульт. 

Причиной такому поведению 15-летнего китайца по имени Сяобинь стал карантин, введенный из-за пандемии COVID-19. Школы закрылись, учеников перевели на дистанционное обучение.

Сяобинь перестал выходить из комнаты, запер дверь и занавесил окна. Родители думали, что он делает уроки, но оказалось, что все это время он не отрывался от компьютерных игр. Целый месяц школьник спал всего два часа в сутки.

– Мы представления не имели, чем он там занимался, – рассказали родители подростка. У парня случился инсульт, который привел к параличу левой руки. Как считают врачи, это произошло из-за недостаточного питания и отдыха.

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  Инцидент произошел в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, сообщает AsiaOne. Подросток проводил за компьютерными играми по 22 часа в день, и в результате
 
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