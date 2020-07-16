Китайский школьник играл на компьютере 22 часа, и вот что с ним стало

Источник материала: Новости Докшицы





Инцидент произошел в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, сообщает AsiaOne. Подросток проводил за компьютерными играми по 22 часа в день, и в результате у него случился ишемический инсульт.

Причиной такому поведению 15-летнего китайца по имени Сяобинь стал карантин, введенный из-за пандемии COVID-19. Школы закрылись, учеников перевели на дистанционное обучение.

Сяобинь перестал выходить из комнаты, запер дверь и занавесил окна. Родители думали, что он делает уроки, но оказалось, что все это время он не отрывался от компьютерных игр. Целый месяц школьник спал всего два часа в сутки.

– Мы представления не имели, чем он там занимался, – рассказали родители подростка. У парня случился инсульт, который привел к параличу левой руки. Как считают врачи, это произошло из-за недостаточного питания и отдыха.