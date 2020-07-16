Беларусь закупила у США вторую партию нефти

Источник материала: ОНТ

Беларусь закупила вторую партию нефти из США. Об этом сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, информирует БЕЛТА.

WEB – смесь трех сортов нефти (один канадский и два американских). Она разработана специально для европейских НПЗ, которые ориентированы на российский Urals.

Нефть прибудет в Клайпеду (Литва) 6-8 августа. Далее доставка в Беларусь на завод «Нафтан» будет вестись железнодорожным транспортом.

Первый танкер с американской нефтью для Беларуси вышел из порта Beaumont 16 мая. 77 тыс. т нефти сорта Bakken были доставлены в порт Клайпеды 5 июня.

Фото: БЕЛТА

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