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Митя Фомин в Витебске: «Сегодня у меня первый поезд с прошлого года»

16.07.2020 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебске 16 июля состоится торжественная церемония открытия XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

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Митя Фомин в Витебске: «Сегодня у меня первый поезд с прошлого года»

Митя Фомин, артист (Россия):  
Сегодня у меня первый поезд с прошлого года, наверное. Я уже летал по стране. И это, можно сказать, первая заграница. Жду встречи, жду с нетерпением улыбок, лиц, глаз, публики, звука, эмоций, аплодисментов. Все это хочется увидеть, еще раз испытать.   

Митя Фомин в Витебске: «Сегодня у меня первый поезд с прошлого года»

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На главной сцене фестиваля сегодня выступят Елена Ваенга, Александр Буйнов, ВИА «Новые самоцветы» и Филипп Киркоров.

Уже известно, что именно Киркоров стал лауреатом специальной награды Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию». На Площади звезд сегодня откроют его именную звезду.   

Люди в материале: Митя Фомин

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске 16 июля состоится торжественная церемония открытия XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе...
 
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