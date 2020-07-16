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Митя Фомин в Витебске: «Сегодня у меня первый поезд с прошлого года»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебске 16 июля состоится торжественная церемония открытия XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Митя Фомин, артист (Россия):
На главной сцене фестиваля сегодня выступят Елена Ваенга, Александр Буйнов, ВИА «Новые самоцветы» и Филипп Киркоров.
Уже известно, что именно Киркоров стал лауреатом специальной награды Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию». На Площади звезд сегодня откроют его именную звезду.
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Новости Беларуси. В Витебске 16 июля состоится торжественная церемония открытия XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе...
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