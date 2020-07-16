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Пожар в 9-этажке Минска: спасли хозяина квартиры

16.07.2020 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске спасли хозяина горящей квартиры.     

По информации МЧС, днем 15 июля спасателям поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Нёманская, 78. На третьем этаже девятиэтажки горела квартира.   

Как выяснилось, загорелся диван. На полу в бессознательном состоянии обнаружили 34-летнего мужчину, хозяина квартиры. Пострадавшего вынесли из горящей комнаты и передали бригаде скорой помощи.  

Пожар в 9-этажке Минска: спасли хозяина квартиры
Фото: МЧС  

Пожар ликвидировали. Огонь повредил диван, также была закопчена комната. Эвакуация жильцов дома не проводилась.  

Причина возгорания устанавливается. По предварительным данным, ей стало неосторожное обращение с огнем при курении.  

Недавно в Новополоцке горела квартира. Ее хозяин погиб – подрбности здесь.   

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске спасли хозяина горящей квартиры.      По информации МЧС, днем 15 июля спасателям поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул....
 
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