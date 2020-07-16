Пожар в 9-этажке Минска: спасли хозяина квартиры

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске спасли хозяина горящей квартиры.

По информации МЧС, днем 15 июля спасателям поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Нёманская, 78. На третьем этаже девятиэтажки горела квартира.

Как выяснилось, загорелся диван. На полу в бессознательном состоянии обнаружили 34-летнего мужчину, хозяина квартиры. Пострадавшего вынесли из горящей комнаты и передали бригаде скорой помощи.



Фото: МЧС

Пожар ликвидировали. Огонь повредил диван, также была закопчена комната. Эвакуация жильцов дома не проводилась.

Причина возгорания устанавливается. По предварительным данным, ей стало неосторожное обращение с огнем при курении.