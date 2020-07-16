|
Пожар в 9-этажке Минска: спасли хозяина квартиры
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске спасли хозяина горящей квартиры.
По
Как выяснилось, загорелся диван. На полу в бессознательном состоянии обнаружили 34-летнего мужчину, хозяина квартиры. Пострадавшего вынесли из горящей комнаты и передали бригаде скорой помощи.
Пожар ликвидировали. Огонь повредил диван, также была закопчена комната. Эвакуация жильцов дома не проводилась.
Причина возгорания устанавливается. По предварительным данным, ей стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске спасли хозяина горящей квартиры. По информации МЧС, днем 15 июля спасателям поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)