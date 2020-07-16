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«Славянский базар – 2020». Дмитрий Губерниев: «Я готовлю музыкальный сюрприз»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Витебск в ожидании главного музыкального события июля. Вечером 16 июля на сцене Летнего амфитеатра состоится торжественная церемония открытия XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Беларуси. Витебск в ожидании главного музыкального события июля. Вечером 16 июля на сцене Летнего амфитеатра состоится торжественная церемония открытия...
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