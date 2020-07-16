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Последнее централизованное тестирование стартовало в Беларуси

16.07.2020 11:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Последнее централизованное тестирование стартовало в Беларуси

Последнее централизованное тестирование стартовало в Беларуси. В эти минуты абитуриенты сдают всемирную историю. На испытание зарегистрировались тысяча двести человек. 

В этом году проверка знаний проходит в условиях повышенных мер предосторожности и контроля: использование гаджетов, дополнительных материалов, смена мест – строго запрещены, зато средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики) – необходимы. Для тех, у кого не получись по уважительной причине сдать тесты в основное время, предусмотрены резервные дни – перерегистрация на них завершится уже завтра. Последний шанс на проверку знаний по белорусскому и русскому языкам – 19 и 21 июля. Заключительные испытания по обществоведению, математике, биологии, иностранному языку, химии, физике, истории Беларуси, географии, всемирной истории – 19 и 23 июля. Сертификаты ЦТ с заветными баллами начнут выдавать с 24-го июля.

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Последнее централизованное тестирование стартовало в Беларуси. В эти минуты абитуриенты сдают всемирную историю. На испытание зарегистрировались тысяча двести...
 
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