|
Во Франции возобновил работу Диснейленд
Источник материала: ОНТ
Во Франции после четырёх месяцев простоя открылся Диснейленд. Правда, пока с ограничениями.
Cотрудники парка, переодетые в сказочных персонажей, не будут обнимать посетителей. На территорию смогут пройти только те, кто предварительно позаботился о билетах. Обязательными для посетителей и работников будут защитные маски. Кроме того, организовали свыше 2 тысяч мест для обработки рук.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во Франции после четырёх месяцев простоя открылся Диснейленд. Правда, пока с ограничениями. Cотрудники парка, переодетые в сказочных персонажей, не будут обнимать...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)