Во Франции возобновил работу Диснейленд

Источник материала: ОНТ

Во Франции после четырёх месяцев простоя открылся Диснейленд. Правда, пока с ограничениями.

Cотрудники парка, переодетые в сказочных персонажей, не будут обнимать посетителей. На территорию смогут пройти только те, кто предварительно позаботился о билетах. Обязательными для посетителей и работников будут защитные маски. Кроме того, организовали свыше 2 тысяч мест для обработки рук.

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