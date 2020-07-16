17 июля в Еремичах состоится встреча избирателей с Янчевским Всеволодом Вячеславовичем, доверенным лицом кандидата в Президенты Республики Беларусь Лукашенко Александра Григорьевича

Источник материала: Полымя





В соответствии со ст.45 Избирательного кодекса Республики Беларусь и Постановлением Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 8 мая 2020 г. №16 «Об информировании граждан избирательными комиссиями и местными исполнительными и распорядительными органами о работе по подготовке и проведению выборов Президента Республики Беларусь в 2020 году» состоится встреча избирателей с Янчевским Всеволодом Вячеславовичем, доверенным лицом кандидата в Президенты Республики Беларусь Лукашенко Александра Григорьевича:

17 июля 2020 г. агрогородок Еремичи, отдел культуры и досуга Еремичский Дом культуры, 9.00 часов.