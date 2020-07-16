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17 июля в Еремичах состоится встреча избирателей с Янчевским Всеволодом Вячеславовичем, доверенным лицом кандидата в Президенты Республики Беларусь Лукашенко Александра Григорьевича

16.07.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

17 июля в Еремичах состоится встреча избирателей с Янчевским Всеволодом Вячеславовичем, доверенным лицом кандидата в Президенты Республики Беларусь Лукашенко Александра Григорьевича

В соответствии со ст.45 Избирательного кодекса Республики Беларусь и Постановлением Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 8 мая 2020 г. №16 «Об информировании граждан избирательными комиссиями и местными исполнительными и распорядительными органами о работе по подготовке и проведению выборов Президента Республики Беларусь в 2020 году» состоится встреча избирателей с Янчевским Всеволодом Вячеславовичем, доверенным лицом кандидата в Президенты Республики Беларусь Лукашенко Александра Григорьевича:
17 июля 2020 г.  агрогородок Еремичи, отдел культуры  и досуга Еремичский  Дом культуры, 9.00 часов.

 
 
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В соответствии со ст.45 Избирательного кодекса Республики Беларусь и Постановлением Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению...
 
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