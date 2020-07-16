"Вернуть любовь народа невозможно, а купить - денег нет" Почему Лукашенко уже проиграл

Экономические условия усиливают давление на действующую власть и усложняют переговоры с избирателями. Доверие к обещаниям роста доходов, которые срабатывали перед выборами до 2010 года, утрачено.





Более того, первая половина этого года показала, что социальная ориентированность действующей экономической модели не обеспечивает прежней защиты, а социальный контракт не всегда выполняется.





Как говорит независимый аналитик Сергей Чалый, Александру Лукашенко после победы на выборах вряд ли удастся вернуть любовь народа.





— Александр Григорьевич думает, что его проблема 9−10 августа закончится. Но нет. Если жена приняла решение уйти, то можно еще какое-то время заставлять ее жить с тобой, но ни любви, ни уважения с ее стороны уже не будет. Вернуть любовь народа невозможно, а купить — денег нет, — объясняет экономист.





И следом вспоминает как пример завершение фильма «Царь»: Иван Грозный после очередной победы смотрит на пустой город и спрашивает: «Где мой народ?» А народ уже чужой.









Экономическое положение после выборов волшебным образом не исправится. Тем более с уходом правительства Сергея Румаса сузились шансы на преобразования, которые вывели бы экономику на путь роста.





— Нам было сказано, что реформы возможны только как совершенствование прошлого. Фокус в том, что если ты зашел в тупик, совершенствоваться дальше невозможно. Наша экономика зашла в тупик. А из него нет выхода вперед — только назад. Как в автомобиле, если вы заехали в тупик, то частью движения вперед будет возвращение назад, — говорит Сергей Чалый.