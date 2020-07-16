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"Вернуть любовь народа невозможно, а купить - денег нет" Почему Лукашенко уже проиграл

16.07.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Даже если у альтернативных кандидатов остается весьма призрачный шанс и вера в чудо, желающие перемен белорусы уже не откажутся от своих взглядов.

"Вернуть любовь народа невозможно, а купить - денег нет" Почему Лукашенко уже проиграл
Экономические условия усиливают давление на действующую власть и усложняют переговоры с избирателями. Доверие к обещаниям роста доходов, которые срабатывали перед выборами до 2010 года, утрачено. 

Более того, первая половина этого года показала, что социальная ориентированность действующей экономической модели не обеспечивает прежней защиты, а социальный контракт не всегда выполняется.

Как говорит независимый аналитик Сергей Чалый, Александру Лукашенко после победы на выборах вряд ли удастся вернуть любовь народа.

Александр Григорьевич думает, что его проблема 9−10 августа закончится. Но нет. Если жена приняла решение уйти, то можно еще какое-то время заставлять ее жить с тобой, но ни любви, ни уважения с ее стороны уже не будет. Вернуть любовь народа невозможно, а купить — денег нет, — объясняет экономист. 

И следом вспоминает как пример завершение фильма «Царь»: Иван Грозный после очередной победы смотрит на пустой город и спрашивает: «Где мой народ?» А народ уже чужой.


Экономическое положение после выборов волшебным образом не исправится. Тем более с уходом правительства Сергея Румаса сузились шансы на преобразования, которые вывели бы экономику на путь роста.

— Нам было сказано, что реформы возможны только как совершенствование прошлого. Фокус в том, что если ты зашел в тупик, совершенствоваться дальше невозможно. Наша экономика зашла в тупик. А из него нет выхода вперед — только назад. Как в автомобиле, если вы заехали в тупик, то частью движения вперед будет возвращение назад, — говорит Сергей Чалый.
 
 
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Даже если у альтернативных кандидатов остается весьма призрачный шанс и вера в чудо, желающие перемен белорусы уже не откажутся от своих взглядов.
 
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