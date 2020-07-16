Источник материала: Myfin

Объявлены победители конкурса «Молодые креаторы» фестиваля маркетинга и рекламы «Белый Квадрат»

В рамках Фестиваля проходил конкурс «Молодые креаторы», в котором могли принять участие как частные авторы, так и творческие команды, достигшие 18 лет. Верхняя граница возраста участников в этом году не обозначалась и попробовать свои силы в творческом конкурсе мог любой совершеннолетний гражданин Беларуси. Напомним, что участие в конкурсе было бесплатным. В этом году конкурс проходил при поддержкеинновационного бренда VELO и компании «Бритиш Американ Тобакко» в Беларуси. Партнер представил сразу два брифа, для решения которых участникам необходимо было проявить весь свой творческий потенциал, креативность и мастерство.



Работы оценивал международный состав жюри: Гатис Розенфельдc, исполнительный креативный директор, Tribe Riga, ЛАТВИЯ, Матей Лисовский,управляющий директор, агентство Warszawa, ПОЛЬША, Кристина Рыбенкова, Communication Executive British American Tobacco Belarus, Беларусь, Дарья Голубовская, VELO Brand Executive, Беларусь, Риво Райм, Партнер & CEO, Not Perfect Tallinn, ЭСТОНИЯ, Павел Черненков, Chief Operating Officer MediaCube, Беларусь, Влад Савельев, Креативный директор Salmon graphics, Беларусь, Антон Шапоренко, Креативный директор Aic, Россия. Председатель жюри Виктория Ефимова, PR-директор и сооснователь агентства бренд-коммуникаций littleMORE, Беларусь.

Работы участников конкурса действительно очень порадовали: грамотно найденные инсайты, хорошие стратегии и яркие красивые идеи. Несмотря на то, что брифы были достаточно сложные – продвижение нового во всем мире продукта, а также неординарная тема социальной кампании – на конкурс было представлено большое количество работ, среди которых жюри выбрало действительно лучшие кейсы, которые можно будет воплотить в жизнь», – отметила Виктория.

Итак, победителями, представившими решения для брифа на тему продвижения нового продуктас потенциально сниженным риском для здоровья, стали:

1 место – Виталина Дубицкая

2 место – Валерия Селиванова и Роман Божков

3 место – Анастасия Жаркевич

3 место – Полина Яковлева и Светлана Копач

Победители брифа по разработке социальной кампании, направленной на снижение толерантности взрослых к употреблению никотиновых продуктов несовершеннолетними:

1 место – Марина Чернецева

2 место – Ульяна Ковалив

3 место – Анна Новик и Павел Русакович

Специальный приз от бренда-партнёра VELO получили Владислав Жилинский и Агнешка Станкевич.

Специальный приз от международного состава жюри конкурса «Молодые креаторы» - Александр Маркевич.

Победители и призёры конкурса «Молодые креаторы» получили подарки от партнёра конкурса, бренда VELO: электросамокаты, часы с эксклюзивным дизайном и другие интересные сувениры. А каждому участнику организаторы предоставили бесплатную аккредитацию на деловую программу международного фестиваля рекламы и маркетинга «Белый квадрат», которая транслировалась онлайн 7-8-9 июля 2020 г.

Посмотреть Церемонию награждения «Белого Квадрата» 2020 можно здесь.