МАРТ прорабатывает корректировку законодательства об условиях оплаты в интернет-магазинах

Источник материала: Вороновская газета





Министерство антимонопольного регулирования и торговли с заинтересованными прорабатывает вопрос о корректировке законодательства о торговле в части условий оплаты товаров, приобретаемых в интернет-магазинах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Такая работа связана с многочисленными обращениями граждан о правомерности продажи товаров в интернет-магазине wildberries.by только на условиях предоплаты и невозврата денег при расторжении договора купли-продажи с его владельцем.

В МАРТ пояснили, что реализация в интернет-магазине товаров на условиях предоплаты не запрещена законодательством. Договором розничной купли-продажи может быть предусмотрен различный порядок оплаты товара: в момент передачи потребителю, через определенное время после передачи (продажа в кредит) либо предварительная оплата. При этом, по условиям ООО «Вайлдберриз», внести оплату наличными деньгами можно только через пункты банковского обслуживания, которые оказывают услугу по приему платежей (ЕРИП, инфокиоски и др.). «С учетом этого покупка товаров в данном интернет-магазине исключительно на условиях предоплаты фактически нивелирует сам принцип интернет-торговли и создает неудобства для потребителей, оплачивающих товары наличными деньгами: необходимо посещать банк для внесения предоплаты, ожидать возврата денежных средств в случаях, когда товар не подошел или оказался некачественным. В связи с этим прорабатывается корректировка законодательства», — отметили в пресс-службе.

Министерство также дало разъяснения по вопросам возврата денег потребителям при расторжении договора купли-продажи. В соответствии с требованиями закона «О защите прав потребителей» продавец обязан вернуть деньги незамедлительно, а если сделать это сразу не представляется возможным, максимальный срок не может превышать семи дней. При нарушении этого срока потребители вправе требовать за каждый день просрочки неустойку в размере 1% от цены приобретенного товара. При этом расчеты с потребителем при возврате денег должны выполняться в той же форме, в которой производилась оплата товара, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Например, если товар был оплачен наличными, при его возврате продавец обязан вернуть стоимость также наличными, если только сам покупатель не выразил желание получить деньги в безналичной форме.

«Зачисление возвращаемых денежных средств и неустойки на баланс личного кабинета покупателя на сайте интернет-магазина не означает надлежащее исполнение ООО «Вайлдберриз» требований закона, поскольку потребитель не имеет возможности распоряжаться этой суммой по своему усмотрению, а может лишь использовать ее для заказа товаров в данном интернет-магазине», — подчеркнули в МАРТ. Министерство направило интернет-продавцу рекомендации о необходимости неукоснительного соблюдения законодательства о защите прав потребителей.

В отношении данного ООО МАРТ сейчас работает над установлением состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.17 КоАП (несоблюдение сроков возврата потребителям денежных средств).

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