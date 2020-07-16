Илон Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей планеты по версии Forbes

Источник материала: ОНТ

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск впервые вошел в список топ-10 богатейших людей планеты по версии Forbes .

По данным издания, состояние американского бизнесмена оценивается в $70,8 млрд. Forbes уточняет, что увеличение состояния Маска по большей части связано с резким ростом стоимости акций компании Tesla. В середине марта цена акций Tesla составляла не более $400 за штуку, а на момент закрытия торгов 15 июля она уже превышала $1541.

В настоящий момент Маск занимает восьмую строчку в списке самых богатых людей планеты по версии Forbes.

Фото: AP Photo/Susan Walsh

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