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Илон Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей планеты по версии Forbes
Источник материала: ОНТ
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск впервые вошел в список топ-10 богатейших людей планеты
По данным издания, состояние американского бизнесмена оценивается в $70,8 млрд. Forbes уточняет, что увеличение состояния Маска по большей части связано с резким ростом стоимости акций компании Tesla. В середине марта цена акций Tesla составляла не более $400 за штуку, а на момент закрытия торгов 15 июля она уже превышала $1541.
В настоящий момент Маск занимает восьмую строчку в списке самых богатых людей планеты по версии Forbes.
Фото: AP Photo/Susan Walsh
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Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск впервые вошел в список топ-10 богатейших людей планеты по версии Forbes. По данным издания, состояние американского бизнесмена...
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