Беларусь добилась смягчения условий оплаты российского кредита на БелАЭС

Источник материала: Ежедневник

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Соответствующий межправительственный протокол был подписан 14 июля, во время визита белорусского премьера Сергея Головченко в Москву.

Протокол вносит изменения в соглашение 2011 года между правительствами двух стран о предоставлении Совмину Беларуси государственного экспортного кредита для строительства БелАЭС.



Согласно изменениям, период доступности кредита, льготного периода, и, соответственно, срок кредита увеличен на 2 года. Это позволит воспользоваться средствами кредита на строительство атомной электростанции вплоть до ввода ее в эксплуатацию в 2022 г., сообщили вы Минфине Беларуси.

Кроме того, процентная ставка по кредиту снижена до 3,3% годовых. Изменен режим ставки – с плавающей на фиксированную. «Это позволит улучшить показатели проекта строительства атомной электростанции, снизить расходы белорусской стороны по обслуживанию внешнего государственного займа и захеджировать риск неопределенности в связи с отказом в среднесрочной перспективе участниками глобального финансового рынка от переменной ставки LIBOR», - сообщает Минфин.