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Вниманию граждан!
Источник материала: Mlife
16 июля с 09.00 до 23.00 на стрельбище «Добрынь» (район населенных пунктов: Добрынь, Роза Люксембург, Гажин, Демидов);
17 июля с 09.00 до 17.00 на стрельбище «Прудок» (район населенного пункта Прудок).
В целях избежание несчастных случаев, просим Вас не приближаться к стрельбищу и не заходите за рубеж, обозначенный указателями на местности, прилегающей к району стрельбища в указанный период времени.
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Мозырский пограничный отряд информирует о том, что будут проводиться боевые стрельбы из стрелкового оружия:далее...
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