Вниманию граждан!

Источник материала: Mlife

16 июля с 09.00 до 23.00 на стрельбище «Добрынь» (район населенных пунктов: Добрынь, Роза Люксембург, Гажин, Демидов);

17 июля с 09.00 до 17.00 на стрельбище «Прудок» (район населенного пункта Прудок).



В целях избежание несчастных случаев, просим Вас не приближаться к стрельбищу и не заходите за рубеж, обозначенный указателями на местности, прилегающей к району стрельбища в указанный период времени.