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Владимир Цеслер «перенес» крейсер «Аврора» на набережную Свислочи
Источник материала: Партизан
Известный дизайнер показал новый коллаж.
Известный дизайнер Владимир Цеслер перенес крейсер «Аврора» в минский пейзаж. Необычный коллаж он разместил в своем инстаграме.
«Грозовым и дождливым летом, набережная Свислочи, со стороны проспекта Независимости, иногда напоминает Санкт-Петербург», — написал дизайнер.
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Известный дизайнер показал новый коллаж.
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