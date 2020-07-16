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Сергей Ковальчук: «В Бресте прекрасная инфраструктура для всех практически видов спорта»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кубок и первенство Беларуси по плаванию продолжаются в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 июля соревнования посетил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Вот мы сегодня смотрим на примере отдельно взятого региона, как грамотно использовать спортивную инфраструктуру, готовить резерв для подготовки национальных команд Республики Беларусь по различным видам спорта.
Соревновательный день выдался богатым на новые достижения. Анастасия Шкурдай и Иван Адамчук побили юношеские рекорды.
Однако главным достижением отметился Иван Шамшурин: на дистанции 200 метров баттерфляем молодой человек установил новый национальный рекорд. Шамшурин коснулся бортика первым с результатом 2,05. Прежний рекорд принадлежал ему же.
Иван Шамшурин, победитель Кубка Беларуси по плаванию:
Соревнования в Бресте завершатся в субботу, 18 июля.
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Новости Беларуси. Кубок и первенство Беларуси по плаванию продолжаются в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 июля соревнования посетил министр...
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