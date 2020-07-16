Вместо лиц – «похищенная» Ева. В Лондоне беларуски устроили шествие в знак протеста

Источник материала: KYKY

В Лондоне устроили акцию EVAlution. Ее провел «Беларуский свободный театр», рассказал его худрук и драматург Николай Халезин в Facebook.

Художественной акцией, состоявшейся 14 июля, выразили поддержку беларуским политзаключенным. В перфомансе приняли участие 15 девушек из Беларуси, которые сейчас живут в Великобритании. «Шествие началось от галереи Serpentine и завершилось у беларуского посольства», – добавил Халезин.

По его словам, день акции выбрали неслучайно: ведь именно 14 июля огласили список кандидатов в президенты (в него не попали два главных конкурента Александра Лукашенко – Виктор Бабарико и Валерий Цепкало).

Почему шествовали только девушки? Это, говорит Николай Халезин, ответ на высказывание Александра Лукашенко, произнесенное им 29 мая 2020 года. «У нас конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по конституции президент обладает сильной властью», – сказал тогда президент.

Фото: профиль Николая Халезина в Facebook.