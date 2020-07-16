"Система в Беларуси основана на неуважении к человеку". Художник Андрей Анро - о политике, искусстве и ощущении перемен

Мы встретились с Андреем и поговорили о политике в искусстве, взаимодействии художник-государство и о том, какого это - жить в теперешней Беларуси, тем более, если ты - творческий человек.









- Я родился и вырос в Сморгони. Это важно, так как жизнь в провинции заложила во мне определенную базу.





Люди из провинции едут за образованием в большие города: в 13 лет после окончания художественной школы в Сморгони я поехал в Москву, где в то время жил мой отец, и там поступил в Техникум технологии, экономики и права на рекламу, где нас учили визуальному языку в фото, видео и графике. В 20 лет после московского техникума я хотел поступить в Белорусскую академию искусств, но меня не взяли, не допустили даже к экзаменам. Тогда я занялся фотографией и параллельно занимался самообразованием в сфере живописи: много читал, смотрел, пробовал, экспериментировал, и всерьез вернулся к ней через семь лет. Это было в какой-то мере протестом против того, что я не поступил в академию. А любой протест - это сила.





И, пожалуй, третий важный факт, который повлиял на меня как на художника. Я, как и мои сверстники, вырос при одном президенте, одном режиме, и это влияет на наше мировосприятие. Так как я белорус, у меня есть понимание контекста, интуитивное ощущение кодов, которые есть в диктатурах и авторитарных режимах разных стран. Все они по сути базируются на одинаковых ценностях.





- Вы занимались арт-фотографией и коммерческим фото. Почему вы поменяли сферу деятельности и занялись живописью? В Беларуси проще заработать и достичь коммерческого успеха в фото, чем стать успешным в живописи.





- У меня не было перехода в живопись с коммерческой целью. Была накопленная усталость от языка фотографии. К тому же, фото изначально было для меня продолжением желания заниматься живописью. То, что я не поступил в Академию искусств, ударило по моей самооценке. Я разочаровался и думал, что, возможно, мне не стоит заниматься живописью, какой из меня художник. И это довольно распространенный факт: многие фотографы - это несостоявшиеся художники.

















- В деревне у Вас есть хлев, переоборудованный в мастерскую, где Вы долгое время рисовали. Сейчас Вы переехали в Минск и работаете в мастерской, под которую отведена комната в квартире. Где работается лучше?





- Хлев мне остался еще от прадеда. Для меня было важным, что это место имеет свою историю: после войны дом прадеда сгорел, и на время, пока строился новый, все жили в хлеву, даже окна там вырезали.





Но на самом деле не имеет значения, где работать - в городе или деревне. Лучше там, где комфортней, а это часто зависит от внешних условий. Важнее комфортная среда мастерской. В маленькой мастерской, особенно если она располагается в комнате съемной квартиры, работать не очень комфортно: нельзя разойтись по-полной, делать все, что хочется - вбить гроздь в стену, повесить работу. Нам с женой повезло: мы нашли квартиру в Минске, где можем делать что захотим.





- То, что Вы не поступили в Академию искусств, Вы называете одним из ключевых моментов в жизни. Насколько важно для молодых художников академическое образование?





- Для любого художника важно образование. Здесь есть два пути: самообразование или образование в какой-то институции. Белорусская акадамия искусств была ключевой институцией, куда поступали те, кто хотел заниматься живописью. На тот момент я не знал о тех внутренних проблемах, которые там существуют.





Академия искусств продолжает советскую академическую школу. Если художнику важно разрабатывать технические навыки - изучать анатомию, разрабатывать руку и глазомер - то нужно идти в академию. Но в наше время у художника не обязательно должно быть художественное образование. Художник - человек, который работает над концептами, идеями, с ощущениями. В первую очередь это не мастерство, которое преподается в академии, а структура мышления, подхода, как он формирует свое видение в экспозиции.





Мои знакомые художники делятся на две группы: одни говорят, хорошо, что ты не поступил в академию, тебя бы там сломали. Другие говорят - плохо, что не поступил, там бы ты разработал мастерство. Академия делает ремесленников, а ремесленника можно сделать из любого человека, при желании можно научить рисовать за три месяца. Мыслить же в академии не учат. И это актуальная проблема в обществе молодых художников. С этой проблемой работал Сергей Шабохин, белорусский художник, который живет в Польше. Он разработал платформу KALEKTAR, это такая Википедия по белорусским именам, галереям, выставкам, в том числе там есть и образовательная часть - курс лекций для молодых художников.





Старая школа искусства создавала объекты - это скульптура, картина, то есть произведение, на которое смотрел зритель, не обращая внимания ни на что больше. Современное искусство работает уже с пространством. Здесь важна не только работа, но и где она находится. Моя теперешняя выставка "Молчание говорит о многом" располагается в подвальном помещении, и это погружает зрителя в атмосферу угнетения, репрессий, подавления, которые существуют в диктатурах и авторитарных режимах.





Сегодня художники работают проектами. Мир ускоряется, человеческое внимание сложнее удержать. Зритель 20 века мог возле одной работы простоять 10-15 минут, зритель 21 века быстро проходит всю галерею. И чтобы удержать человека и его внимание, нужно погрузить его в проект.





- В своем творчестве Вы переосмысливаете политические образы. Почему Вас интересует тема политики и насколько она интересна белорусскому обществу?





- Сначала я занимался политикой в широком контексте, изучал опыт других государств и систем - авторитарных и тоталитарных. Постепенно пришел к мысли, что хотел бы заняться белорусским контекстом. С 2015 года я занимался темой без вести пропавших "The Lost", и решил сделать серию работ о пропавших без вести белорусских политиках. Так с портрета пропавшего 20 лет назад Юрия Захаренко началась новая серия. Сегодня есть также портрет Виктора Гончара, в планах написать портреты и других политических фигур, судьба которых до сих пор вызывает вопросы. Это смерть Машерова, Янки Купалы.













Серию "белорусского контекста" я рисую на фоне домотканого льна. Домотканый лен для меня - код белорусскости, национальной идентичности. Наша интеллигенция была уничтожена красным террором, остался крестьянско-рабочий класс, из которого пошла теперешняя Беларусь. Понятно, что Беларусь как и весь мир будет отходить о рабоче-крестьянского класса, но белорусская идентичность, культура сохранилась именно в деревнях.





- Но почему политика? Почему не цветочки или какие-нибудь кубы?





- Сложно сказать, каждый художник выбирает свой путь в зависимости от мироощущения. И не всегда он знает сам - почему. Я чувствую метафизику тоталитарных режимов, одним из которых был Советский Союз, из которого мы вышли. Началось же все от ощущения жизни в провинции, где как раз сильнее проявления таких режимов и подавление инициативы.





Я когда-то изучал фотографию на политическую тематику, это определенная эстетика, с которой я работал, когда тренировался в живописи. У меня накопился определенный материал на эту тему.





Первая моя удачная работа, с которой все и началось, также связана с политикой. Это портрет неизвестного человека, телохранителя, которого я нашел на общей фотографии, где Аденауэр на встрече с Хрущевым решал вопрос о передаче немецких военнопленных. Лицо этого человека наполовину было разделено светом и тенью, мне показалось это символичным. Во-первых, это отражало послевоенную обстановку перехода от одного мира к другому, во-вторых, показывало, что у политики всегда две стороны, одну видят все, а вторая остается в тени.





Вот так один поступок, одна работа потянула за собой череду последствий. Как "эффект бабочки". Художник работает не от мысли, а от внутреннего ощущения. Художник - нерв общества и времени, он реагирует на какие-то события. Это не рациональное существо, а скорей интуитивное.

#1#

- Познакомившись с Вашими работами, среди которых, например, серия графических работ "Новый мир", у меня сложилось впечатление, что Вы пытаетесь переосмыслить советское прошлое, тоталитарные режимы, чтобы понять, почему белорусы сегодня такие, какие есть. Понять и принять наше прошлое, чтобы двигаться в будущее. В литературе подобным занимается наша нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич.





- Я концентрирую внимание на таких вещах. Когда человек живет в одной системе, одной обстановке, которая повторяется изо дня в день, он просто перестает ее замечать. А замечает тогда, когда ситуация обостряется, например, перед выборами. Но ведь это было всегда.





Я искал ответы в режимах других государств. В КНДР максимальная концентрация тоталитарной системы. Но ведь белорусы жили в подобном совсем недавно. Этот страх, заложенный в белорусах со времен Советского Союза, особенно виден у старшего поколения.





Проект о Советском Союзе и постсоветской ностальгии "Новый мир" - это серия графических работ, которая основана на одноименном журнале. Прямо на его страницах я рисовал разные политические образы и символы. Тема создания нового мира, нового человека была очень актуальна в тоталитарных системах - в Германии времен Гитлера, в Советском Союзе. Мне интересно, какой он - идеальный человек системы, насколько он настоящий, или это больше приспособление к ситуации?









Одна из работ серии белорусского контекста нарисована со скриншота фильма о специальном подразделении быстрого реагирования. Автор интересовался вопросом эксперимента над человеком и его пределом, как человек закаляется и превращается в оружие, готовое подчиняться и выполнять любые приказы.





Беларусь в Советском Союзе была экспериментальной площадкой по созданию нового человека. Но этот эксперимент все время проваливается. Создание нового человека возможно только если он будет отрезан от внешнего мира. Самый удачный пример на этом пути - такая суперзакрытая система как КНДР.





Сейчас приходит понимание, что у нас уже не Советский Союз, система устарела, и есть ощущение, что люди хотят перемен. И оно в конечном итоге может поменять наше пространство.





Белорусы внутренне очень зажаты. Беларусь продолжает установку Советского Союза, где государство подавляло любое инакомыслие. Нам важно понимать, почему мы продолжили эту авторитарную систему. Все упирается в то, что большинство людей не знали других вариантов, не видели чего-то иного. Но время идет, людей, которые жили в Советском Союзе, все меньше, вырастает новое поколение. Так что перемены - это всего лишь вопрос времени и математики.





Нынешняя система в Беларуси хочет сохранить идеалистическое представление о себе, что до сих пор удавалось благодаря телевизору и более пожилому поколению. Но телевидение умирает, наступает время Ютуба и индивидуализации - каждый сам выбирает себе источники информации. Когда в Беларусь пришел интернет, все люди начали образовываться и поддаваться влиянию внешней культуры. Только благодаря интернету я состоялся как художник. Живя в Сморгони, маленьком городке, у меня не было информации об искусстве, художниках. Интернет разрушил все мои детские заблуждения на этот счет.



