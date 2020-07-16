5 суток ареста суд дал мужчине, которого задержали на площади в Солигорске

Источник материала: Слуцк Город





В среду прошел административный процесс над солигорчанином Александром Кононовичем, которого накануне задержали на площади и доставили в Солигорской РОВД. Об этом сообщает «Лидер-Пресс».

Обвинение предъявлено по статье 23.4 КоАП: «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе». В результате Александр был осужден на 5 суток ареста.

По словам бойцов ОМОНа, задержанный не предоставил данные о себе и отказывался проследовать к служебной машине. Размахивал руками и сопротивлялся сотрудникам милиции. Один из сотрудников сказал, что на площади было достаточно людно.

Подсудимый с этим не согласился, более того, был готов предоставить видео, отснятое на телефон во время ареста. Однако суд не посчитал нужным приобщать к делу любые видеоматериалы.





Не согласилась с милиционерами и Ольга Кононович – жена Александра, которую суд вызвал свидетелем. По ее рассказу, муж держал за руку ребенка, а сотрудник ОМОНа, не представившись объявил: «Вы задержаны».

– Он даже не удостоверился в том, в безопасности ли остается ребенок, – возмутилась Ольга.

Она с группой поддержки неравнодушных солигорчан провела у входа в здание суда почти весь день. Информация о времени заседания по делу ее мужа постоянно корректировалась, ни РОВД, ни секретарь суда не могли назвать точное время. Только к 16:30 из канцелярии суда Ольга узнала, что заседание начнется в 17:00.





По словам членов семьи, вечером 14 июля они с двумя несовершеннолетними детьми 2 и 7 лет, вышли на прогулку по Центральной площади Солигорска. К ним подошел мужчина в штатском, который, не представившись, попросил разойтись без объяснения причин. Через несколько минут сотрудники ОМОНа забрали мужа Ольги в микроавтобус и увезли в СИЗО.

По информации SlutskGorod, в Слуцке вечером 14 июля также были задержаны минимум трое мужчин. Их доставили в РОВД для установления личностей и вскоре отпустили. Об этом сообщили очевидцы и знакомые задержанных.