«Плохую сливали в июне». Минчане получили жировки с перерасчетом за воду - у них есть вопросы

Источник материала: Tut.by

Минчане получили жировки за июнь. Их смутили расчеты за водоснабжение. Из-за неполадок, которые случились в конце прошлого месяца в центральном водопроводе столицы, многим пришлось слить не один куб воды. «Минскводоканал» и городские власти обещали за это сделать перерасчет. И сделали — в квитанциях в графе с суммой оплаты за водоснабжение и водоотведение стоит 0 рублей. Однако людям не ясно, почему плату не взяли за май, а не за июнь: ведь показания счетчиков за первый летний месяц подают только сейчас.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

С 24 по 27 июня, напомним, 800 тысяч минчан остались без нормальной воды, она была с таким сильным запахом, что пить ее оказалось невозможно. Несколько дней некачественная вода была во Фрунзенском, Московском и частично в других районах столицы. Чтобы скорее из кранов пошла нормальная вода, минчане ее сливали.

— Я в шоке! Чей это гениальный план — обнулить счета за воду, которую люди израсходовали в мае, а потом с лихвой взять за слитую в июне? Ведь плохую спускали именно в июне, и данные по ней подаются только сейчас, — говорит Мария.

У девушки в жировке за июнь, согласно показаниям счетчиков, в мае было израсходовано 7 кубометров воды. В июне же, по ее словам, меньше, потому что в те дни, когда были проблемы с водой, она уезжала из Минска.

— Но ведь есть и те люди, которые оставались дома и слили очень много воды, — продолжает Мария.





С таким же вопросом в редакцию обратилась и минчанка Юлия.

— Мы получили жировки за июнь. За холодную воду, как и обещали, выставлен счет 0 рублей. Но ведь в квитанциях начисления за майскую воду. А проблемы с ней, к примеру, по улице Заславской были с 25 июня по 1 июля. То есть фактически показания счетчиков за этот период, когда день и ночь сливали воду, мы подаем только сейчас. В следующем месяце тоже будет перерасчет? — спрашивает минчанка. — До РСЦ № 3 Центрального района невозможно дозвониться, чтобы уточнить.

Юлия говорит, что в мае ее семья вылила 10,4 куба воды, а в июне больше 11.

В «Минскводоканале» в начале июля предупреждали, что перерасчет сделают за месяц по показаниям, поданным до 30 июня. То есть не за фактическое потребление воды в июне.

— Людям, проживающим в пострадавших районах, в этом месяце не придется платить не только за холодную воду, но и за водоотведение (канализацию), — подчеркнули на предприятии.

В ответ на вопрос, не останутся ли в минусе те, кто в мае по показаниям счетчиков вылил воды меньше, чем в июне, когда случился коллапс, «Минскводоканал» заверил, что этого не случится.

— Перерасчет будет сделан за весь объем водоснабжения и за весь объем водоотведения за целый месяц, а не только за те дни, когда были проблемы с водой, — отметили на предприятии. — В любом случае это покроет расход воды на слив. Человек, открыв краны, может слить 3−4 куба воды, а если прописано, к примеру, 4 человека, то там месячный расход воды, скажем, 16 кубов.

То есть потраченной за месяц все равно больше, чем за пару дней, когда сливалась вода. Пропускная способность трубопровода известна, поэтому вычислить, сколько за это время физически возможно слить воды, несложно.

Списки домов, на которые повлиял сбой в системе центрального водоснабжения, можно посмотреть на сайте предприятия. Если у вас не было перерасчета, для разъяснений можно обратиться по телефонам: 8 017 389-40-10, 8 017 389-42-98, 8 017 389-41-41.